Zuzana Kubovčíková Šebová (Zdroj: Vlado Anjel)

Herečka Zuzana Šebová je neoddeliteľnou súčasťou relácie Inkognito, ktorá už desať rokov pravidelne baví divákov na obrazovkách televízie JOJ. A hoci relácia stojí na skrytých identitách, známa herečka priznala, že život „inkognito“ sa jej už veľmi netýka. Zvyknúť si na neustále pohľady ľudí však chvíľu trvalo. „Možno zo začiatku, keď som si začala všímať, že sa na mňa ľudia pozerajú, tak som niekedy aj rozmýšľala, ako sa správam. Ale dnes už som úplne zvyknutá,“ hovorí s úsmevom.

Oveľa citlivejšie to však vnímajú ľudia okolo nej. „Skôr keď som s niekým, tak ma upozorňuje – že sa na mňa pozerajú. A ja už si to ani neuvedomujem.“ Zuzka dokonca priznala, že sa nie raz ocitla v situácii, keď ľudia doslova „komentovali“ jej život nahlas – a to rovno vedľa nej. „Stoja meter odo mňa, rozprávajú sa o nás a my len hovoríme – my vás počujeme!“ spomína pobavene. Aj ich deti si museli na pozornosť zvyknúť, stáel si však vyberajú skôr miesta, kde nie je veľa ľudí. „Keď sme napríklad v Tatrách a chceme sa prejsť okolo Štrbského plesa, tak sa vlastne každé dva metre s niekým fotíme. Úplne tomu rozumiem, ale pre deti to nie je veľmi dobré.“ Aj napriek tomu si však váži spätnú väzbu a priazeň divákov ju teší. „Veľakrát nás po predstavení čakajú ľudia pred divadlom a povedia, že sa na to tešili, že ich to rozveselilo… Robíme to pre divákov a nebudeme sa tváriť, že nie a že nám je jedno, čo si o nás ľudia myslia.“ Do Inkognita ju pred desiatimi rokmi oslovil programový šéf Rolo Kubina a to dokonca len dva dni po tom, ako získala svoje prvé ocenenie OTO. A reakcia herečka stála skutočne za to!

Herečka Zuzana Šebová o výhodách slávy: Takéto má benefity! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)