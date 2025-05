Herec Jiří Bartoška (†78): Pred smrťou utratil 17 miliónov! Mnohých tým zaskočil

Jiří Bartoška (†78) (Zdroj: TV JOJ)

PRAHA -Legendárny český herec Jiří Bartoška (†78), ktorý bol známy svojím šarmom, iróniou a životným nadhľadom, urobil rok pred smrťou krok, ktorý zaskočil aj jeho najbližších. Presne 365 dní pred svojím odchodom si kúpil luxusný mezonetový apartmán v Krkonošiach. A to aj napriek tomu, že horské prostredie nikdy nevyhľadával a športom sa aktívne nevenoval.

Plánoval v horách tráviť viac času a zhlboka sa nadýchnuť čistého vzduchu? Sníval o pokoji ďaleko od ruchu mesta? Alebo to celé bola len premyslená investícia, ktorou chcel zabezpečiť svoju rodinu?Faktom je, že kúpnu zmluvu podpísal 9. mája 2024, čiže presne 365 dní pred svojím úmrtím. A nešlo o žiadnu maličkosť. Bartoška si v prestížnom horskom rezorte Aldrov, priamo nad zjazdovkou vo Vítkoviciach, zaobstaral mezonetový apartmán s rozlohou až 139 m².





Jiří Bartoška si pred smrťou zaobstaral apartmán za 17 000 000. (Zdroj: aldrovresort.cz)

Takto to vyzerá v rezorte, kde si Jiří Bartoška kúpil pred smrťou apartmán. (Zdroj: aldrovresort.cz)

Nechýba mu balkón, pivnica ani garážové státie. A cena? 17 343 477 českých korún (viac ako 695 tisíc eur). A teraz pozor – herec celú sumu zaplatil naraz, ešte pred podpisom zmluvy. Bez hypotéky, bez splátkového kalendára. A to aj napriek tomu, že hory rozhodne neboli jeho srdcovou záležitosťou.hovorieval s typickým nadhľadom. Vtipkoval aj o športe: tenis vraj hrával len preto, aby si na konci mohol dať pivo a sprchu. A golf? Ten mal rád preto, lebo sa pri ňom dá fajčiť a popritom sa príjemne prechádzať s kamarátmi.Aj preto je jeho horský apartmán pre mnohých záhadou. Podľa informácií českého denníka Blesk sa v ňom dkonca ani nezdržiaval. No majitelia apartmánov v tomto rezorte majú možnosť zveriť ich hotelovému operátorovi, ktorý sa stará o prenájom a generuje zisk. Nech už boli jeho dôvody akékoľvek, jedno je isté – Jiří Bartoška odišiel presne tak, ako žil: s noblesou, štýlom a so schopnosťou prekvapiť aj v poslednej kapitole svojho života.