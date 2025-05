Modelka Soňa Štefková podstúpila esteticky zákrok: Sama seba som sa zľakla!

Predstavenie parfému. Na snímke Soňa Schwarcz (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Ako starnúť s gráciou a nezblázniť sa z každej vrásky? Modelka a influencerka Soňa Štefková má na to jasný recept. V rozhovore otvorene priznala, čo pre svoju pleť robí, čomu sa vyhýba, ale aj to, prečo už nikdy viac nepodstúpi estetický zákrok!

Starnutie je prirodzený proces, no v dnešnej dobe naň číha z každej strany tlak na dokonalosť. Soňa Schwarcz, známejšia pod dievčenským priezviskom Štefková, si však z toho ťažkú hlavu nerobí. Na podujatí zameranom na krásu a starostlivosť o pleť priznala, že sa stará „dvoma spôsobmi“. Tým najlepším receptom je však pre modelku jednoznačne vnútorný pokoj. „Ja si myslím, že keď je žena šťastná a spokojná, vyzerá omnoho lepšie. Takže najväčšia snaha je, aby som bola v pohode, aby som sa nestresovala, bolo všetko v poriadku.“

Okrem vnútornej rovnováhy však nezanedbáva ani bežnú kozmetickú rutinu – hoci sa podľa vlastných slov nepovažuje práve za najdôslednejšiu ženu pod slnkom. „Ja som trošku prirodzene lenivá a potrebujem, aby to bolo rýchlo. Ale už sa naozaj poctivo odličujem, krémujem, sérujem, všetko, takže snažím sa,“ dodáva s úsmevom modelka. V množstve produktov, ktoré dnešný trh ponúka, má už roky jasno. „Najlepšia kozmetika pre mňa je tá prírodná, konkrétne švédska prírodná kozmetika. Je tam minimum chémie...“

Často sa však stáva, že na niektoré potrebné návyky zabúdame – a popol na hlavu si sype aj usmievavá brunetka. „SPF! Na týchto eventoch si pripomeniem, že naozaj je veľmi dôležité používať to SPF. A musím sa priznať, že na to často zabudnem. Ale teraz si dávam verejný prísľub, že to skúsim zaradiť do každodennej rutiny.“ A hoci dnes pôsobí ako zosobnenie dokonalosti, aj Soňa má za sebou rozhodnutie, ktoré ju prinútilo prehodnotiť vlastný vzťah k estetickým zásahom. Priznala totiž, že raz podľahla pokušeniu... a nevyšlo to podľa predstáv. Čo sa stalo a prečo si povedala „nikdy viac“? To sa dozviete v rozhovore!

Modelka Soňa Štefková podstúpila esteticky zákrok: Sama seba som sa zľakla! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)