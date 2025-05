Syn tragicky zosnulého českého herca (†76): Podviedol svoju ženu... S ukrajinskou herečkou!

Karel Heřmánek ml. vraj podvádzal svoju manželku (Zdroj: TV Nova)

V auguste minulého roka Slovenskom a českom obletela tragická smrť uznávaného českého herca Karla Heřmánka. Jeho smrť nezasiahla len umeleckú obec, fanúšikov, ale najmä rodinu. Po umelcovi zostala manželka Hana a 5 detí. Práve jeho syn, Karel junior je momentálne prepieraný médiami. Už pred pár dňami sa písalo, že s manželkou, herečkou Nikol Kouklovou, prežívajú krízu. Dôvodom je to, že si Karel vraj našiel milenku.

Ako informuje český Blesk jeho milenkou bola vraj ukrajinská herečka Alina Katrechko, s ktorou sa mal mladý Heřmánek zoznámiť v Brémach. „Tam sa dali dokopy. Alina potom prišla s Karlom do Prahy, on sa odsťahoval od Nikol a začali spolu randiť,“ prezradila pre spomínaný český portál Daniela Poupová, bývalá zamestnankyňa divadla Heřmánkovcov. Aj keď bol Heřmánek mladší ženatý, nerobilo mu najmenší problém predstaviť svoju milenku rodičom.

„Dokonca s ňou chodieval za nimi do Jevan. A oni syna rešpektovali. Nikol bola, samozrejme, bez seba, robila rôzne scény. Karel sa preto s Alinou neustále rozchádzal a opäť dával dokopy. Nič nepomohlo – k Nikol stále niečo cítil, ale skĺbiť dve ženy jednoducho nedokázal,“ opísala Poupová. Nikol sa údajne s Alinou dokonca dostala aj do konfliktu. Stalo sa to podľa informácii webu minulý rok v novembri v divadelnej kaviarni po predstavení. „Nikol vykrikovala niečo o ukrajinskej ku*ve, a to boli vtedy ešte tie najmiernejšie slová, ktoré jej vyšli z úst. Nebolo to vôbec pekné…“ spomínala bývalá zamestnankyňa divadla. Ako to je medzi manželmi je však otázne.