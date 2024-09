Posledná rozlúčka s Karlom Heřmánkom (†76): Na mieste NEBOLA rakva!

Karel Heřmánek (Zdroj: ČT)

Na konci augusta obletela Slovenskom i Českom správa o smrti uznávaného herca Karla Heřmánka. O jeho odchode informovala rodina. „Včera (24.8., pozn.red.) v popoludňajších hodinách nás tragicky opustil náš milovaný manžel, otecko a dedko Karel Heřmánek. Bolesť, ktorá nás zasiahla, je nesmierna. Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti a prosíme o rešpektovanie súkromia," napísali na Facebooku.

Ako potom vyšlo navonok, umelec spáchal samovraždu na strelnici. Jeho smrť bola šokom rovnako i pre kolegov, tak aj pre širokú verejnosť. Po dvoch týždňoch mu mali možnosť dať posledné zbohom v Divadle bez zábradlia, kde rodina zorganizovala poslednú rozlúčku. Pražská scéna bola otvorená od 10:00 do 17:00. Počas toho do divadla zavítali stovky ľudí aj mnoho známych osobností, medzi ktorými boli napríklad herci Jaroslav Satoranský, Petr Kostka, Zdeněk Dušek, Ján Kuželka, Roman Zach či Heřmankova sestra Mária Mixová, herečky Sabina Králová a Dana Morávková či moderátorka Mária Tomsová.

(Zdroj: Facebook/Divadlo bez zábradlí)

Rozlúčka bola zakončená vo veľkolepom štýle v podobe tajného večierka za prítomnosti všetkých popredných českých osobností na čele s Jiřinou Bohdalovou a Jiřím Bartoškou. Divadlo sa však nezahalilo do smútku, práve naopak. Karel si nepotrpel na oficiálne udalosti, ale rád oslavoval život a v podobnom duchu bola aj rozlúčka. „Poďme teda na nášho Fešáka Huberta, pána Poppera či Lucifera spoločne zaspomínať nie so slzou v oku, ale s pohárom bieleho vína, s ktorým by si s nami rád priťukol na oslavu života,“ stálo v oficiálnej pozvánke. Rakva na mieste poslednej rozlúčky v tomto prípade samozrejme nebola. Namiesto toho bolo pri vchode do divadla zriadené pietne miesto.

(Zdroj: Profimedia)