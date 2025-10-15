ROK od smrti Karla Heřmánka (†76): Rozdeľovalo sa DEDIČSTVO... Závet spísal deň pred SAMOVRAŽDOU!

PRAHA - Tragický koniec obľúbeného českého herca Karla Heřmánka otriasol verejnosťou minulý rok. Česká hviezda si svoj odchod zo života dôkladne naplánovala – deň pred smrťou totiž Karel spísa závet, v ktorom presne rozdelil svoj majetok v hodnote takmer sedem miliónov eur.
Český herec Karel Heřmánek odišiel z tohto sveta tragicky minulý rok. Spáchal samovraždu na strelnici. Nebolo to rozhodnutie z jedného dňa na druhý. Odchod si naplánoval. Svedčí o tom aj to, že deň pred samovraždou napísal závet. Ako píše Blesk.cz, podľa pozostalostného uznesenia z marca 2025 Heřmánek deň 23. augusta 2024, spísal poslednú vôľu, v ktorej rozdelil svoj majetok.
Svojim dvom dcéram z prvého manželstva, Karolíne a Kristýne, odkázal dva byty a stavebný pozemok v Jevanoch. Zvyšok majetku odkázal manželke Hane a ich trom synom. V závete zároveň požiadal manželku, aby podľa dohody poskytla dcére Kristýne a jej manželovi pôžičku vo výške 16,5 milióna korún. Všetci prítomní so závetom súhlasili a nikto sa voči nemu neohradil.
„To je jasný dôkaz, že samovražda nebol momentálny nepremyslený skrat. Herec veľmi dobre vedel, že chce skončiť so životom. Inak by pôžičku dcére uskutočnil sám," povedal Blesku zdroj z divadla. Celková hodnota jeho majetku sa pohybovala v čiastke 178 miliónov českých korún, čo je v prepočte približne 7 miliónov eur.