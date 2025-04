Tehotná Ráchel na pražskom Fashion Weeku: Provokuje aj s bruškom... Prišla len v SPODNEJ BIELIZNI!

(Zdroj: Instagram RK)

Len nedávno Ráchel Karnižová prekvapila verejnosť, keď odhalila, že pod srdcom nosí svoje prvé dieťa. To čaká s českým partnerom, dídžejom Pavlom Marešom alias Pufflickom. Spočiatku sa klebetilo o tom, že si bábätko plánuje zobrať, no dnes sa už na novú rolu mamičky veľmi teší. A zjavne si užíva aj svoje nové krivky.

Pochvaľuje si najmä svoje viditeľne plnšie prsia, no na obdiv už vystavuje aj zaobľujúce sa bruško. Najnovšie ho predviedla na pražskom Fashion Weeku, kam bola pozvaná spolu so svojím partnerom. No a poriadne tam poprovokovala. Dorazila oblečená v čiernom čipkovanom komplete, ktorý toho predstavivosti veľa nenechal. No a pod nim mala už iba čiernu spodnú bielizeň.

Outfit už iba doplnila čiernou koženkou a červenou kabelkou. Všetkým sa tak naskytol pohľad nielen na jej zväčšujúce sa bruško, ale aj plné prsia a nahý zadok v tangách. Pozrite, aká sexi budúca mamička!