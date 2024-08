ROZCHOD českej speváčky po 27 rokoch: Kvôli OMAMNÝM látkam!

Rozišli sa! (Zdroj: GettyImages)

PRAHA - Česká speváčka prežíva namiesto radosti obrovský smútok. S jej životným partnerom sa rozišli. Môžu za to omamné látky!

Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. Česká speváčka Anna K. prežíva jedno z najhorších období vo svojom živote. Namiesto svadby dala po 27 rokoch zbohom svojmu životnému partnerovi Tomášovi Varteckému. Redakcia Blesk.cz prišla na to, kvôli čomu mal ísť známy český pár od seba. „Všetci sme sa veľmi tešili a hlavne im to obom veľmi priali. Zdalo sa, že sa plní jeden príbeh lásky zakončený svadbou. Lenže zrazu som sa dozvedel, že je všetko zrušené,“ povedal českému denníku jeden z hudobníkov, ktorý spolupracuje s Varteckým s tým, že svadba mala byť na konci augusta.

Prechádzali si dobrým aj zlým obdobím. Najväčšou skúškou bola rakovina, s ktorou speváčka bojovala dvakrát. „Vtedy Anna ukázala svoju silu. Držala nad vodou nielen seba, ale aj Tomáša, a do toho bojovala s chorobou. Všetko to ustáli. A keď prišla od Tomáša žiadosť o ruku, bolo to ako filmový happy-end. Lenže potom sa všetko zrútilo,“ opísal človek z hudobnej brandže.

„Rolu nezohrala žiadna nevera, ale Tomáš mal vždy blízko k experimentovaniu s najrôznejšími látkami a rád alkohol, a Lucka (Anna K.) všetko znášala, kým to bolo v nejakej prijateľnej miere. Len v posledných mesiacoch sa mu to vymklo z ruky," dodal zdroj. Holdovať alkoholu a drogám mal podľa spomínaného denníku čoraz viac. Anna K. sa k rozchodu vyjadrila aj na sociálnej sieti Facebook. Jej slová si môžete prečítať na druhej strane.

