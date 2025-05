Ivana Gáborík po OPERÁCII objavila užitočný zvyk: Kvôli tomuto je a nepriberie!

Čokoládová párty. Na snímke Ivana Gáborík (Zdroj: Ján Zemiar)

Ivana patrí bezpochyby k najkrajším ženám v našom šoubiznise a pri pohľade na jej božské krivky by človek tipoval, že sladkosti obchádza oblúkom. Opak je však pravdou. „Nemám problém zhrešiť – neberiem to ako zhrešenie. Pre mňa musí mať hlavná porcia – raňajky, obed a večera – nejakú nutričnú hodnotu, a potom mi nerobí problém si dať sladké. Ja zbožňujem čokoládu, ale dávam si pozor, čiže nezjem celú čokoládu, ale dám si dve-tri kocky a hotovo.“

Disciplinovaný prístup k jedlu si však neosvojila len tak – prišiel až po zdravotných problémoch. „Ja som sa takej disciplíne naučila po operácii apendixu. Vtedy som pocítila, že moja únava odišla. Ja som sa ľúbila prejedať. Pamätám si, že keď som sa naváľala obedom a babka urobila kysnutý koláč, tak som odpadla unavená.“ Dnes si Ivana zakladá na vyváženom stravovaní – v malých porciách a s ohľadom na svoje telo. Dopraje si však to, na čo má chuť a viac-menej bez výčitiek. Krásna tanečnica si to môže dovoliť, nakoľko sa aj po dvoch deťoch pýši dokonalou postavou. Ani tá však v jej prípade rozhodne nie je zadarmo.

A keď už bol event venovaný Študentskej pečati, reč padla ja na to, aká bola Ivana študentka: „Veľmi učenlivá, veľmi poctivá a veľmi som sa bála, že by som nespravila skúšku. Ja som musela mať áčka a skončila som dokonca aj s červeným diplomom. Pre mňa to bolo náročné psychicky, lebo som vždy mala veľkú trému, ale musela som byť stopercentne pripravená.“ No ani jej nešlo všetko a jednu vec, s ktorou sa počas štúdia poriadne vytrápila, jej utkvela v pamäti dodnes!

