Jasmina Alagič čelí útoku z Česka: Najprv NECHUTNÉ URÁŽKY a teraz... OSPRAVEDLNENIE!

Agáta Hanychová si nedáva servítku pred ústa. Tentokrát si ostrú kritiku odniesla Jasmina Alagič. (Zdroj: archív)

BRATISLAVA/PRAHA – V šoubiznise nie je o hádky núdza, no to, čo si na Jasminu Alagič dovolila česká celebrita Agáta Hanychová, zrejme nečakal nikto. Slová, ktoré padli na jej adresu, sa nedajú nazvať inak ako slovný masaker. Následne však video stiahla a napísala osprvedlnenie!

Kameňom úrazu sa stal nevinný komentár Jasminy v reakcii na výroky českého zápasníka Mikyho Vančuru, ktorý mal problém s tým, ako ho vykreslili v podcaste Hanychovej a Ornelly Koktovej. „Verím ti a aj to trošku kvitujem,“ povedala moderátorka Jasmina na jeho adresu – no to spustilo lavínu, akú si ani v najhoršom sne nepredstavovala.

Agáta sa totiž rozhodla nenechať to tak a spustila poriadne ostrú paľbu. Jej slová sú za hranicou bežného konfliktu a poriadne rozvírili vody medzi českým a slovenským šoubiznisom. "Jasminu som raz videla v hoteli v Bratislave. Je to proste taká malá špinďúra s veľkou riťou, ktorá tam prešla hotelom. A povedala som si: Ježiš, to je tá Jasmina z tej televízie? Kde ju asi 16 hodín pripravujú, aby nejako vyzerala. Ale keď ju vidíte v reáli, myslela som si, že je to upratovačka – a to sa ospravedlňujem všetkým upratovačkám," vyhlásila dcéra herečky Veroniky Žilkovej v podcaste Agáta a Ornella.

A to nebolo všetko! Česká influencerka pridala aj ďalšie tvrdé slová: „Tá prdelatá, tklivá z Bosny... To je moderátorka? To vážne? A ešte má tú drzosť hodnotiť nás?“ A nezostalo len pri Jasmine. Hanychová si z chuti kopla aj do rapera Rytmusa. „Kto ho v Česku poznal pred klipom Zlatokopky? Nikto! Ja som ho preslávila. A teraz sa tvária ako hviezdy.“ A ako to už býva zvykom, ostré slová rozvírili aj poriadnu diskusiu. Kým niektorí stoja za slovenskou moderátorkou, iní tvrdia, že Hanychová „len konečne povedala to, čo si mnohí myslia“.

Dlho však video zverejnené nebolo - už o pár hodín ho Češky stiahli a prišlo verejné ospravedlnenie. Nie však samotnej Jasmine, ale Slovenkám. „Chceme sa vyjadriť k poslednému dielu, kde bolo nešťastne povedaných pár viet, ktoré sa následne v médiách prekrútili v xenofóbiu a rasizmus. Obidve máme rady Slovensko, rady tam jazdíme aj s našimi rodinami... Dokonca aj Ornella má z 1/4 deti so slovenskou krvou. Pepa je napol Slovák. Ten dieľ rozhodne nebol o tom, uraziť národ a slovenské ženy kao také,“ napísali Agáta a Ornella.

„To isté platí aj pre balkánske krajiny. Áno bolo v ňom až príliš emócií, boli to v afekte a uznávame fakt, že to bolo nešťastné povedané. A aj preto diel na všetkých platformách mažeme,“ dodali. Viac sa dočítate v príspevku.