Rytmusov syn má v tom jasno: Keď vyrastiem, budem... Jasmina, to si vedela?!

Tento roztomilý moment zachytila Jasmina na Instagrame, keď sa pokúšala uložiť malého Sanela do postele. Ten si namiesto plyšáka zobral so sebou mikrofón. „Prečo zaspávaš s mikrofónom?“ spýtala sa ho Jasmina. „Lebo sa mi páči,“ odpovedal šibalsky, na čo mu mama položila ďalšiu otázku: „A čo budeš robiť, keď budeš veľký?“ Sanel sa ani na chvíľu nezamyslel a s úsmevom odpovedal: „Budem do toho rapovať!“

Zobraziť galériu (11) Syn Rytmusa a Jasminy zaspáva s mikrofónom v ruke. (Zdroj: Instagram) Zdá sa, že malý Sanel je už teraz pripravený nasledovať kroky svojho otca Rytmusa. Vyzerá to tak, že slovenská rapová scéna sa čoskoro dočká príchodu Rytmusa juniora. Trojica momentálne trávi čas v slnečnom Dubaji, kde si v roku 2022 kúpili nový byt. Rytmus a Jasmina sa rozhodli investovať do nehnuteľnosti v tomto luxusnom meste, keďže ceny v Dubaji boli v tom čase oveľa priaznivejšie ako na Slovensku. „Na záver našej dovolenky sme si splnili sen, ktorý sme ani nevedeli, že máme. Kúpili sme byt v meste, do ktorého sme sa úplne zamilovali, a v ktorom si užívame všetko, čo nám ponúka,” napísala vtedy nadšená moderátorka.

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×