Takto vyzerá ROZCHOD? Leoš Mareš priviedol na Let's Dance manželku, udrel na CITLIVÚ strunu!

Leoš Mareš je známy moderátor a spevák, ktorý si tentokrát sadol do porotcovského kresla tanečnej šou Let's Dance. „Mal som česť sedieť v porote speváckej súťaže a veľa ľudí vie, aký som spevák. A teraz si predstavte, že som lepší spevák ako tanečník, tak ako to môže dopadnúť?“ povedal hneď v úvode s tým, že sa nejde hrať na porotcu. „Ja som tu ako fanúšik, milujem Let's Dance, milujem tanec... takže jediné, čo môžem ponúknuť je emócia, a tá moja emócia je láska k tancu… „ priznal moderátor, ktorý svoje tanečné schopnosti predviedol v českej verzii tanečnej šou po boku tanečníčka Katky Štumpfovej. „Katarína skoro vždy Let's Dance vyhrala, len so mnou nie, vypadli sme v 8. kole a som sa rozplakal, lebo som ju nesprevádzal k víťazstvu,“ priznal Leoš, ktorý sa v šou zhostil aj ďalšej úlohy, a síce moderátorskej. Zastúpil Aničku Jakab Rakovskú, ktorá si s Petrom Saganom a Eliškou Lenčešovou zatancovala tango.

Moderátor, spevák a producent využil situáciu a po tanci Sagana dokonca vyzval, aby si namiesto neho sadol na kreslo porotcu a ohodnotil si svoje vystúpenie sám. No keď k tomu malo dôjsť, športovec vtipne odpovedal: „Tak neviem, lebo som nič nevidel.“ Samozrejme, načrel aj do vzťahu Sagana s Eliškou, ktorej sa zvedavo spýtal, či nežiarlila na Rakovskú, s ktorou musela o Petra v tanci bojovať. Kým Eliška habkavo hľadala slová, mikrofónu sa okamžite chopil cyklista. „Teraz mala Aničku pod kontrolou, lebo sme trénovali spolu, ale keď som mal jive s Dominikou, vtedy žiarlila,“ prekvapivo povedal Sagan.

Nebol to však jediný moment, kedy Leoš Mareš zabŕdol do vzťahov a emócií. Tie ho úplne skolili pri tanci Kristiána Barana a Dominiky Roškovej. „Bolo to veľmi dobré a musím povedať, že existuje kniha 5 jazykov lásky a mám posledný diel, piaty a ten je fyzický kontakt… som na to veľmi citlivý a čo vy ste dávali za objatia Kristiánovi, to nebolo normálne objatie, to bola úplne iná úroveň… objať niekoho, jasné, ale vy ste nejak vytvorila nadúroveň, že ste si dala lakeť na rameno a ešte ste ho chytila za hlavu, to bolo pre mňa to najkrajšie vyznanie… moja manželka – prosím ťa, takto, takto, hej… bol som ako diabetik v cukrárni,“ drankal od manželky podobné prejavy lásky Leoš, ktorý je druhýkrát ženatý.

V roku 2018 sa zosobášil s bývalou módnou redaktorkou Monikou Koblížkovou, s ktorou sa zoznámili v roku 2015 na svadbe stylistu Filipa Vaňka. Ten koniec-koncov nechýbal ani na tanečnej šou a kým Leoš hodnotil, on robil v hľadisku garde Monike. Je teda zrejmé, že medzi Leošom a Monikou, ktorí sú rodičmi 3-ročnej dcéry Alex, je všetko v poriadku a klebety o rozvode sú naozaj iba klebety. A že stále platí to, čím sa Leoš chválil v minulosti – že s Monikou je šťastný a že vďaka nej sa stal pokojnejším a vyrovnanejším človekom.

