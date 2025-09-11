ŠKANDÁL v kuchárskej šou: Súťažiaca vraj TÝRALA svoju priateľku... Ona sa bráni!

PRAHA - Streamovacia platforma Voyo televízie Markíza priniesla novú sériu šou Hell's Kitchen Česko. A projekt hneď od začiatku sprevádza obrovský škandál. Súťažiaca Eva Podrazilová alias Ave vraj týrala svoju priateľku, napadla vlastnú sestru a užívala drogy. Ona sa bráni!
Eva Podrazilová alias Ave patrí svojim zjavom medzi najvýraznejších účastníkov druhej série šou Hell's Kitchen Česko. No hneď od začiatku ju sprevádza aj obrovský škandál. Sociálnymi sieťami sa totiž začala šíriť informácia, že súťažiaca v minulosti týrala svoju priateľku. „Eva je schizofrenička, užíva pervitín a roky týra svoju priateľku, ktorej sa dokonca vyhrážala nožom,“ hovorí sa. A podobne sa vraj mala správať aj k svojej sestre.
Ona však tieto obvinenia popiera. „Je to veľmi dlho. Už štyri roky, ale je to vytrhnuté z kontextu. Ja mám za sebou drogovú minulosť. Nie je ale pravda, že by som ubližovala svojej sestre. Určite nikoho netýram a neohrozujem. Už som z pervitínu vonku,“ povedala pre Nova.cz. „Nie som tyran. Občas mám svoje výlevy a mám problémy s hnevom, ale snažím sa na sebe pracovať a každý deň cítim rozdiel,“ tvrdí Ave.
„Moji blízki sú na mňa pyšní a ja im za to veľmi ďakujem, pretože sú veci, čo si odpúšťam ešte dnes a možno si ich nikdy neodpustím. Je to daň za všetko,“ uviedla v rozhovore a ledva potláčala slzy. „Svoju priateľku som udrela, bili sme sa, ale všetko ľutujem. Bolo to v toxických psychózach a panických atakoch. To sú veci, čo drogy prinášajú,“ uviedla s tým, že za to mohlo užívanie pervitínu.
S priateľkou však dodnes tvorí pár a po spomínanom incidente sa vraj všetko zlepšilo. „Je to irónia, že to bol tento večer, ktorý sa nešťastným spôsobom dostal von. My sme spolu šesť rokov, všetko sme si vybudovali od nuly. Že sa to vytiahlo po štyroch rokoch, je veľké nešťastie a možno karma,“ dodala Ave.
