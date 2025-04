Do SEMIFINÁLE Let's Dance sa VRACAJÚ hviezdy minulých sérií: Môžu poriadne ZEMIEŠAŤ KARTAMI!

Let's Dance, 8.kolo

Galéria: 8. kolo Let's Dance: Porubjaková SKONČILA v nemocnici, TRAPAS Sagana a... TENTO pár vypadol!



V poslednom kole šou opustili Eva Burešová a Matyáš Adamec, do semifinále tak postúpili štyri dvojice, a to - Zuzana Porubjaková s Jaroslavom Ihringom, Peter Sagan s Eliškou Lenčešovou, Kristián Baran s Dominikou Roškovou a Rachel Šoltésová s Titusom Ablorhom. No a jedna z týchto dvojích sa už o dva týždne bude pýšiť titulmi kráľ a kráľovná tanečného parketu.

O tom, kto sa prebojuje až do finále a zabojuje o samotné víťazstvo, sa dozvieme už v nedeľu večer vo veľkolepom semifinále. No a v tom prídu súťažiacim pomôcť aj hviezdy minulých sérií Let's Dance. Podobne ako minulý rok, aj tentokrát utvoria so semifinalistami trojice a predvedú špeciálne choreografie, ktoré im v konečnej tabuľke môžu pomôcť, ale aj uškodiť.

Toto sú nové tanečné trojice:

Zuzana Porubjaková, Jaroslav Ihring, Juraj Loj

Paso Doble - Grieg - In the Hall of the Mountain King

Peter Sagan, Eliška Lenčešová, Anna Jakab Rakovská

Tango - Montserrat- Bajofondo con Orquesta Del Plata

Kristián Baran, Dominika Rošková, Jakub Jablonský

Jive - Peggy Lee - Fever

Rachel Šoltésová, Titus Ablorh, Jana Kovalčiková

Samba - TheBallroom Dance Orchestra - Moliendo Café