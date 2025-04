Myslel si, že je to VTIP, ale nie! Do poroty Let's Dance zasadne HVIEZDA z Česka!

Porota v Let's Dance

TAnečná šou Let's Dance sa blíži a my už vieme, kto bude špeciálnym štvrtým porotcom tanečnej šou. Kompletnú zostavu teraz doplní tnámy český moderátor a spevák Leoš Mareš, ktorý má skúsenosti s porotcovaním z iných talentových šou. Okrem toho sa ocitol aj na opačnej strane, keď si tanečnú šou vyskúšal na parkete v českej verzii Let's Dance.

„Úprimne, myslel som si, že ponuka hosťovať v porote Let's Dance je vtip. Čo by som ja mohol hodnotiť v tanečnej súťaži, keď som dokonca lepší spevák než tanečník. Producent a režisér si však myslia opak, tak som ich nechcel sklamať,“ povedal Leoš humorom sebe vlastným pre portál markiza.sk. Ako bude vyzerať jeho hodnotenie, ale najmä ako sa bude dariť štyrom párom v súťaži, sledujte v semifinálovom kole už v nedeľu o 20.30 na Markíze.

Zoznam tancov deviateho kola:

Rachel Šoltésová, Titus Ablorh

Tango - Gotan Project - Santa Maria

Zuzana Porubjaková, Jaroslav Ihring

Viedenský valčík - Alexandra Burke - Hallelujah

Peter Sagan, Eliška Lenčešová

Rumba - Imagine dragons - Demons

Kristián Baran, Dominika Rošková

Waltz - L. V. Beethoven - Moonlight sonata

Tance v trojici:

Zuzana Porubjaková, Jaroslav Ihring, Juraj Loj

Paso Doble - Grieg - In the Hall of the Mountain King

Peter Sagan, Eliška Lenčešová, Anna Jakab Rakovská

Tango - Montserrat- Bajofondo con Orquesta Del Plata

Kristián Baran, Dominika Rošková, Jakub Jablonský

Jive - Peggy Lee - Fever

Rachel Šoltésová, Titus Ablorh, Jana Kovalčiková

Samba - TheBallroom Dance Orchestra - Moliendo Café