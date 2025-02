NOVÝ PÁR v našom šoubiznise: Televízny ženích ju nezaujal... ZBALILA fešáka z inej reality šou!

(Zdroj: GettyImages)

Klára Součková sa do povedomia verejnosti dostala vďaka českej verzii šou Ruža pre nevestu - Bachelor. Tam bojovala o srdce Jana Solfronka, no napokon kvôli jej slabému napojeniu na Honzu z projektu odstúpila. V poslednom období sa však v spoločnosti objavovala predovšetkým po boku fešáka z inej reality šou...

Klára Součková (Zdroj: TV Nova)

A ako informovala televízia Nova, je medzi nimi viac, ako len priateľstvo. Klárino srdce si získal účastník poslednej série drsnej šou Survivor Tomáš Rys, na sociálnych sieťach známy aj ako Hateris. „My sme sa zoznámili cez Instagram, ako to dnes býva,“ priznal Tomáš s tým, že si okamžite mali čo povedať. Vzťah však zoficiálnili len nedávno.

„Je to naozaj čerstvé. Je to tak mesiac a pol, takže je to naozaj červučké a nechcem to zakríknuť,“ prezradila Klára a Tomáš ju doplnil. „Ako rozumieme si, vídame sa veľmi často, sme spolu veľmi často a je to fajn.“ Zatiaľ je všetko pekné a čo bude ďalej sa uvidí, dvojica to všetko necháva plynúť. „Každý vzťah je nejaká práca, tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ale on bol v Survivorovi, takže by ho nič prekvapiť nemalo. Čo ale nejaká baba z Bachelora?“ dodala so smiechom Klára.

Tomáš Rys (Zdroj: TV Markíza)