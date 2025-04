Erik Žibek v seriáli Dunaj, k vašim službám (Zdroj: TV Markíza)

Erik Žibek, známy najmä vďaka seriálom Mama na prenájom a Dunaj, k vašim službám, si muzikál Cats prišiel pozrieť nielen na premiéru, ale zvedavý bol už aj na predpremiéru. Na otázku, prečo ho CATS tak vtiahlo, mal okamžitú odpoveď. „Aj po hudobnej stránke sa mi to veľmi páči, ale čo ma prekvapilo, boli choreografie. A to som naozaj čumel už v utorok a dnes opäť – že čo ten choreograf vymyslel a čo tí tanečníci a herci dokázali na tom javisku spraviť. Veľký klobúk dolu pred nimi.“

Hoci začínal ako činoherný herec, dnes sa stále viac necháva zlákať svetom spevu a tanca. A aj keď spev nie je podľa vlastných slov jeho silnou stránkou, vyzerá to tak, že na tanec si Erik trúfa, alebo? „V jednom muzikáli účinkujem, tam aj tancujem, takže niekde na tej škále od 0–100 je to možno okolo 30–40. O to radšej sa pozerám na kolegov, ktorí to vedia lepšie – a je to zrazu pastva pre oči.“

Fanúšikov seriálu Dunaj, k vašim službám však možno prekvapilo, že jeho postava v príbehu skončila. Zradca prežil, ale len vďaka Šarlotinej láske, ktorá jeho dvojitú hru síce odhalila, ale zabiť ho nedokázala.A ako to má s peniazmi v súkromí?priznáva bez okolkov Erik. Svoj odchod zo seriálu však neberie ako tragédiu a za rolu Matúša je nesmierne vďačný.Hoci sa na seba v televízii nepozerá, má ju rád. A čo ho najviac baví? To by ste možno na sympatického herca nepovedali!

Prišiel na psa mráz, Žibek v Dunaji skončil: Čo prezradil o svojej postave, bude fanúšikov zaujímať (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)