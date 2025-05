Desivý zážitok Evelyn na dovolenke: Nemohla dýchať, potom to bolo ešte horšie!

Eva Evelyn Kramerová (Zdroj: Vlado Anjel)

Evelyn sa nikdy netajila tým, že má slabosť pre miesta, kde človek nechodí len oddychovať. Vyhľadáva destinácie, ktoré ju dokážu posunúť – fyzicky aj psychicky. A Peru jej tieto očakávania naplnilo na maximum. „Najviac chilly je naozaj život, keď zažívam nejaké dobrodružstvo, ktoré mám veľmi rada. Zistila som, že mám veľmi rada mať život mimo komfortnej zóny – tam prídem vždy na niečo zaujímavé, niečo nové o sebe,“ prezradila pre Topky.sk krátko po návrate z Južnej Ameriky.

Ako sama priznala, počas ciest ju často zastihnú aj nečakané momenty. A práve tie má paradoxne najradšej. „Ja to vnímam ako dar. Myslím si, že to je super schopnosť, keď vás niečo prekvapí – sa s tým vysporiadať. Toho je také množstvo, že ani neviem, čo mám vypichnúť... Konkrétne tu to naozaj nebolo ľahké veľakrát.“ Jednou z vecí, s ktorou počas výletu bojovala, bola aj výšková choroba. Prechod do nadmorskej výšky nad 3-tisíc metrov poriadne potrápil nielen jej psychiku, ale výstup jej dal zabrať aj po fyzickej stránke.

Kým v minulosti si potulky po svete užívala po boku dlhoročného kamaráta Fera Joka, tentoraz prijala spontánne pozvanie od ďalšieho kamaráta, herca Števa Martinoviča a do partie pribudli aj ďalší. A ako spolu zvládli niekoľko týždňov v náročných podmienkach?To, že si Evelyn cestu do Peru užila bolo vidieť aj v jej príspevkoch, ktoré zdieľala na svojich sociálnych sieťach. A ani v tých neostala svojmu zmyslu pre humor nič dlžná. Boli však situácie, kedy ju humor prešiel, známa komička dokonca prehovorila aj o panickom ataku!

