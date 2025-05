(Zdroj: Ján Zemiar)

Leto sa nezadržateľne blíži a s ním aj čas oddychu a dovoleniek. Na toto obdobie sa pripravuje aj herec Vlado Kobielsky „Na leto sa pripravujem tak, že si vyberám slnečné okuliare,“ prezradil so smiechom charizmatický herec. Nie je to však len tak – ako ambasádor známej značky okuliarov si dáva na výbere záležať. „Keďže som ambasádor značky Alensa, tak to nemám úplne tak, že by som sedel za počítačom, ale chodím fyzicky do kamenných predajní,“ vysvetlil. A hoci má vlastný vkus, výber okuliarov nakoniec vždy schváli jeho manželka. „Ten palec hore, ktorý pošle, tak ten víťazí,“ prezrádza so smiechom Kobielsky.

A čo dovolenka? Aj keď konkrétny plán ešte nemá, verí, že nejaká príležitosť na oddych sa určite nájde. „Všetko je ešte otvorené, že kam nás to zavedie,“ dodal. Určite to však bude dovolenka s manželkou a deťmi a do detstva sa vrátil aj v spomienkach. A veru, to by mu mnohí chlapci dnes závideli. Herec totiž trávil veľa času so starým otcom – profesionálnym vodičom autobusu. „Pre mňa to boli krásne chvíle, útočisko, kde som mu vždy sadol na kolená a potom ma nechal krútiť tým ťažkým volantom.“ Jazda autobusom sa mu však stala o pár rokov neskôr priam osudovou a herec prezradil aj dôvod!

Vlado Kobielsky mal v autobuse déjà vu: O pár rokov sa mu do bodky splnilo! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)