Hrôzostrašný zážitok Evelyn v Peru: Myslela si, že je to kameň, skoro odpadla!

Eva Evelyn Kramerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Aj do voza, aj do koča! Tak by sa dala popísať známa komička Eva Evelyn Kramerová, ktorá síce pôsobí ako nežné žieňa, no svojimi zážitkami potvrdzuje presný opak! A odvaha jej veru nechýba. „Ja práveže mám veľmi rada takéto dobrodružné dovolenky,“ priznala bez zaváhania.

Evelyn sa prednedávom vrátila z potuliek v Peru, kde častokrát mohla o komforte iba snívať.Napriek tomu to vníma ako cenný zážitok, ktorý ju ako človeka posúva vpred.

Pre Evelyn je práve tento druh cestovania tým pravým orechovým – žiadny luxus, či raňajky do postele. „Toto ma vráti do reality. Všetko sa dá zvládnuť. Nejako si nepotrpím na nejaké luxusy – ten luxus až tak veľa vecí neprináša. Viem byť pri mori aj v hoteli, ktorý nie je 12-hviezdičkový. Nie som ten typ človeka.“ Jediná vec, ktorá pri takýchto výletoch dokáže potrápiť, je hygiena. „Som rada, že mám Chilly bezoplachovú penu,“ prezradila s úsmevom. A keďže sa stala spoločne s dlhoročnou kamarátkou Petrou Polnišovu tvárou značky, vedela, po čom siahnuť. „Ja som predtým používala ich gély, takže keď ma oslovili, som vedela, do čoho idem. A pri tých miestach, kde som bola – kde sa ti nechce ísť do tej sprchy – tam by som to ocenila.“

Vrcholom výletu bola pre Evelyn cesta do džungle a dni v lone totálnej divočiny, kde si príroda diktovala svoje pravidlá. „Boli sme v džungli, dva dni, kde bolo za priehrštia zvierat. Videli sme jaguára naživo – čo bol úžasný zážitok.“ Okrem neho však Evelyn narazila aj na kadečo iné a pobyt v amazonskej džungli bol pre ňu doslova skúškou odvahy. Humor ju však neopúšťal, čo pravidelne dokazovala vo svojich príspevkoch na sociálnych sieťach. „Človek, keď čelí takýmto veciam, ani nevie, koľko vecí zvládne.“ Sama priznáva, že hoci často hysterčí a jačí, vždy to nejako prežije. „Ale had, keby mi spadol na hlavu, tak sa asi zbláznim.“ Napriek tomu komička fóbiu zo zvierat nemá a s chuťou sa vrhá za zážitkami. A kam by sa rada vrátila? To prezradila vo videu!

Hrôzostrašný zážitok Evelyn v Peru: Myslela si, že je to kameň, skoro odpadla! (Zdroj: Narcis Liptáková/Vlado Anjel)