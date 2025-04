PREKLIATIE Let’s Dance! Lásky z tanečnej šou končia FIASKOM... Prelomí tento pár kliatbu?

Láske z Let’s Dance osud príliš nepraje. (Zdroj: archív)

BRATISLAVA - Let’s Dance nie je len súťaž o ladných pohyboch – je to aréna, kde sa emócie miesia s potom, dotykmi a nečakanou blízkosťou. Niet divu, že medzi súťažiacimi to občas zaiskrí. No akoby existovalo prekliatie – vášne z tanečného parketu totiž len málokedy prežijú realitu bežného života. A príkladov je viac než dosť…

V desiatej sérii Let’s Dance vznikol nový pár! Charizmatický model a influencer Adam Šedro a jeho tanečná partnerka Jasmin Affašová priznali, že medzi nimi preskočila iskra, ktorá žiari aj po ich konci v tanečnej šou. „Sympatie sme jeden voči druhému mali už počas tréningov. Od začiatku sme si veľmi rozumeli a po vypadnutí sme sa naďalej vídali, až to preústilo do niečoho viac,“ priznal pre markiza.sk Adam. Otázkou však ostáva, či ich láska prežije. Doteraz sa totiž všetky páry, ktoré vznikli počas Let’s Dance, rozpadli. Aj napriek tomu, že mnohí hovorili o silných citových väzbách, nakoniec ich vzťahy skončili fiaskom.





Iskra medzi Adelou Banášovou a tanečníkom Petrom Modrovským preskočila počas tretej série Let’s Dance v roku 2009, keď sa Adela z moderátorky stala súťažiacou. Vzťah, ktorý sa najprv zdál byť diskrétnym flirtom v zákulisí, prerástol do dvojročnej lásky. Rozišli sa v roku 2011, neskôr to ešte skúsili, ale definitívny koniec prišiel v roku 2016.Adela bola vo svojom vyjadrení tradične úprimná: „Náš vzťah dozrel do štádia maximálneho možného naplnenia a kompatibility. Myslím si, že sa nám ľahšie budú ďalej žiť naše životy na oddelených cestách. Veľa sme si dali a ukončili sme to bez drámy a v dobrom, čo je veľmi fajn. Všetko je, ako má byť, a teším sa z nových podnetov, ktoré mi život prinesie a Peťovi želám len šťastie,“ povedala pre Topky.sk. Dnes je Adela vydatá za Viktora Vinczeho a Peter si taktiež žije svoj život.