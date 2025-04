V Let's Dance sa zrodila LÁSKA: Známy Slovák a jeho tanečnica TVORIA PÁR!

(Zdroj: Tv Markíza)

Markizácka šou Let's Dance má prvý oficiálny pár tejto sezóny. Láska zahorela medzi bývalou hviezdou Love Island Adamom Šedrom a jeho tanečnou partnerkou Jasmin Affašovou. Medzi dvojicou to iskrilo už na tanečnom parkete, no a iskra nezhasla ani po vypadnutí zo šou.

„Sympatie sme jeden voči druhému mali už počas tréningov. Od začiatku sme si veľmi rozumeli a po vypadnutí sme sa naďalej vídali, až to preústilo do niekoho viac,“ priznal Adam pre markiza.sk. Pre divákov to však nie je žiadnym prekvapením. Mnohí takýto vývoj ich vzťahu predpokladali.

2. kolo Let's Dance. Na snímke Adam Šedro, Jasmin Affašová (Zdroj: TV Markíza)