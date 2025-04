Kavaschová ZNECHUTENÁ zo schváleného odstrelu medveďov: Bolo by na čase voliť empatických ľudí!

Dominika Kavaschová skritizovala odstrel medveďov (Zdroj: Koláž Topky)

BRATISLAVA - Rozhodnutie slovenskej vlády o odstrele 350 medveďov vyvolalo vlnu reakcií naprieč spoločnosťou. Cieľom zásahu je znížiť počet stretov medveďov s ľuďmi, no kritici upozorňujú na etický aj ekologický rozmer tohto kroku. Do debaty sa zapojili aj známe osobnosti – herečka Dominika Kavachová ostro kritizovala postup štátu a apelovala na väčšiu empatiu, úctu k životu a hľadanie humánnych riešení namiesto rýchlych zásahov.

V apríli 2025 slovenská vláda schválila mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého, ktorý zahŕňa odstrel 350 jedincov. Tento krok bol motivovaný snahou znížiť počet stretov medveďov s ľuďmi a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov. Mimoriadna situácia bola vyhlásená v 55 okresoch po celej krajine, vrátane regiónov na východe Slovenska.

Tento plán vyvolal kritiku zo strany ochranárskych organizácií a odborníkov aj niektorých občanov či známe tváre. Jednou z nich je aj Dominika Kavachová, ktorá sa k tejto téme otvorene vyjadrila. „Nechutné, ako si myslíme, že my sme páni celého vesmíru. Čo tak sa im netrepať už do ich územia... čo tak to celé vymyslieť nejak humánne? Zbavujeme sa a likvidujeme všetko, "čo stojí v ceste"," napísala. „Nevážime si život.... a nevinné bytosti trpia našim egom a sebectvom....fakt verím, že sa raz dožijem dňa, keď sa už nebude ubližovať zvieratám... nikomu..." pokračovala.

„Zabijajú zvieratá, ktoré sú v lese doma... chodia vám do spálne? Alebo navštevujú škôlky vašich detí? Zabíjajú ich nič netušiac v ich prirodzenom prostredi...a schválili to len tak...ja som tak neskutočne znechutená... a fakt by už bolo na čase možno najbližšie zvoliť ľudí, ktorí majú srdce, sú empatickí a možno si aj na to sadnú a budú debatiť aj celé dni a týždne, kým nájdu normálne riešenie a nie toto...a ľudia zas nič..kým sa to nás netýka, pohoda... trošku sa treba naučiť vedieť sa zastať slabších, lebo raz sa nebude mať kto zastať možno nás," dodala na záver.