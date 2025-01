Známi Slováci vyjadrili PODPORU Studenkovej: Je to HRDINKA dňa... Veľký rešpekt!

Studenkovú velebia známi Slováci (Zdroj: STVR/Ján Zemiar)

Prezident Peter Pellegrini bude už zajtra prvýkrát udeľovať štátne vyznamenania. Komu, to zatiaľ nie je známe. Denník N však informoval, že jedno z nich mala dostať aj herečka Zdena Studenková. Tá ho však odmietla.

„Oslovili ma, slušne som sa poďakovala a odmietla. Nemám potrebu prevziať toto ocenenie v situácii, v akej sa momentálne nachádza kultúra na Slovensku. Keby to bolo za iných okolností, nemala by som s tým problém, považovala by som to za česť, ale vzhľadom na to, čo sa deje v kultúre, som to urobiť nemohla,“ vyjadrila sa herečka.

Prezident sa vyjadril, že udeľovanie štátnych vyznamenaní nemá nič spoločné s aktuálnou politickou situáciou. „Štátne vyznamenania sú vyznamenania, ktoré sa udeľujú pri príležitosti vzniku SR. Sú to vyznamenania štátne, vyznamenania Slovenskej republiky, ktoré sa udeľujú za zásluhy a ako úcta a vďaka všetkým, ktorí prispeli k rozvoju Slovenska, alebo urobili nejaký zásadný počin,“ reagoval dnes na rozhodnutie herečky.

„Pani herečka Zdena Studenková vzhľadom na svoje nedávne okrúhle jubileum bola v užšom výbere na kandidátov, ktorí by mohli obdržať štátne vyznamenanie,“ ozrejmil. Zdena Studenková sa však podľa neho túto vďaku a úctu od Slovenska a jeho občanov za celoživotné dielo rozhodla neprijať. „Je to jej rozhodnutie a ja ho plne rešpektujem a budem rád, že v sobotu budeme dekorovať tých, ktorí zo širšieho zoznamu boli schválení a ocenenie si prevezmú,“ dodal prezident.

