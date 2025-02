Daniel Fischer bude mať druhé dieťa: Prečo váhajú so sťahovaním! Problém s novým bývaním?

(Zdroj: Instagram DK)

Do našich kín nedávno dorazila cenami ovenčená rozprávka s názvom Keď život chutí, kde Daniel Fischer prepožičal svoj hlas hlavnej postave. Herec a spevák sa z tejto ponuky nesmierne tešil, keďže rozprávky obľubuje nielen on, ale už aj jeho dcérka Maia. „Trošičku už hej. Samozrejme, nie všetky, lebo ešte sú nejaké veci, kedy sa vie zľaknúť, ale už áno,“ povedal hrdý otecko na adresu svojej dcérky.

Momentálne sa však Fischer chystá aj na ďalšiu veľkolepú úlohu a tou je rola dvojnásobného otca, nakoľko do ich rodiny čoskoro pribudne prírastok. Partnerka, herečka Dominika Kavaschová, by mala na jar porodiť dieťa a nadšenie z nového súrodenca zdieľa aj malá Maia.prezradil Fischer a rozhovoril sa aj na tému bývania. Už dávnejšie totiž špekulovali o väčšom byte.

Dvojica sa však sústredí na príjemnejšie povinnosti než je rekonštrukcia bytu. Napríklad na výber mena pre syna. Pri dcérke Mai sa vraj zhodli pomerne ľahko, a hoci v čase rozhovoru ešte nevedeli, ako sa bude chlapček volať, nedávno vyrukovali s menom Viliam.

Dano vo videu otvorene priznal, že vo vzťahu je on tou pokojnejšou polovičkou. „Ja som veľmi kľudný vo všeobecnosti... Samozrejme sa to nevylučuje s tým, že sa človek vie odviazať, ale skôr som taký pokojný človek a introvert,“ prezrádza Dano a dodáva, že partnerka Dominika je podľa neho presný opak. „My sme dve rozličné energie, ona je veľmi energická,“ dodal s úsmevom. V rozhovore zo svojho súkromia poodhalil ešte viac a reč sa zvrtla aj na plány do budúcnosti. A tie sú veľkolepé!

