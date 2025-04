Drsná REAKCIA Kralevich na tragický ÚTOK medveďa: Keď je raz niekto D*BIL... Môže si za to sám!

DETVA/BRATISLAVA - Začiatkom týždňa Slovensko otriasla informácia o tragickom útoku medveďa pod Poľanou. V nedeľu večer sa 59-ročný Ján nevrátil z pravidelnej prechádzky v lese, v noci jeho nehybné telo objavil syn. Mnohí sú prípadom otrasení a rodine vyjadrujú sústrasť... Daniela Kralevich (39) má však k veci iný postoj. Muž si vraj za to môže sám!

Tragédia, ktorá otriasla Podpoľaním aj celým Slovenskom. V nedeľu večer sa 59-ročný Ján nevrátil z pravidelnej prechádzky v lesnom poraste pod vrcholom Kochlačka. Keď sa do večera neukázal, jeho rodina zalarmovala políciu. Do rozsiahlej pátracej akcie sa zapojili desiatky profesionálov aj dobrovoľníkov.

Ako sa nakoniec ukázalo, osudným sa mu stal stret s medveďom, ktorý mu spôsobil devastačné poranenia. Obrovskú tragédiu podčiarkuje fakt, že jeho nehybné telo našiel jeho vlastný syn. „Hľadali sme ho v noci a nakoniec som si ho aj sám našiel. Na ten pohľad nezabudnem do konca života. Mal som len jeho a žil som pre neho,“ povedal Novému času zronený syn.

Prípad, pochopiteľne, zasiahol mnohých ľudí, ktorí s rodinou zosnulého Jána súcitia. No nájdu sa aj takí, ktorí si stoja za tým, že muž si svojou večernou prechádzkou v lese o útok koledoval. K takým patrí aj slovenská návrhárka Daniela Kralevich, ktorá na sociálnej sieti Instagram zverejnila skutočne drsnú reakciu.

„Keď je raz niekto d*bil a trepe sa medveďovi na vnadisko, kde má aj mladé, tak môžem čakať, že ma ten medveď stretne. A že to dopadne fatálne, si za to každý môže sám,“ vyjadrila sa Kralevich, ktorá síce nikoho nemenovala, no vzhľadom na fakt, že reakciu zverejnila v deň, kedy Slovensko obletela správa o útoku pod Poľanou, je zrejmé, že narážala na túto tragédiu.