NEHODA na oslave Gábora Borárosa: Ozval sa VÝBUCH a obrovský krik!

(Zdroj: Instagram GB)

Gábor Boráros oslávil 5. apríla "Kristove roky" a usporiadal k tomu veľkú oslavu v kruhu priateľov. V Budapešti ich pozval do podniku a nechýbala ani chutná torta so sviečkami v tvare číslovky 33. Oslava sa však zo zábavy razom zmenila na obrovský chaos... Ozval sa hlasný výbuch a krik.

Na torte totiž nechýbala ani prskavka, ktorú sa oslávenec pokúšal zahasiť. Zvolil si však pre to nie práve najrozumnejší spôsob. Iskrivú fontánku otočil a horiacou časťou strčil do sladkého zákusku. A nastalo niečo, čo zrejme nikto nečakal. Dezert mu vybuchol priamo do tváre. Bol doslova všade!

Opisy sú zbytočné, pozrite si video. Nájdete ho TU»

