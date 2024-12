MRAZIVÉ SLOVÁ vážne chorej dcéry (29) Felixa Slováčka: Budem vďačná aj za ROK A POL života!

Felix Slováček s dcérou Aničkou Slováčkovou (Zdroj: Profimedia)

Herečka o svojej vážnej chorobe otvorene prehovorila v podcaste Bellis Pink Talks. K lekárovi ju vraj poslal jej otec, ktorému sa nepozdával jej kašeľ. No a z vyšetrenia sa už vracala so zlou správou. „Prišla som domov za rodičmi. Snažila som sa držať, ale keď sa ma otec opýtal, čo sa deje, začala som plakať takým tým dusivým krikom, pretože som vedela, do čoho mám znova ísť,“ priznala.

„Otec sa úplne zbláznil, čo chápem. Ja keby som mala dieťa, ktoré za mnou príde a povie mi, že má metastázy na pľúcach, tak sa úplne zbláznim,“ dodala. Krutá správa ich zasiahla natoľko, že si ešte dopoludnia za bieleho dňa dali spolu štyroch panákov. „Veľmi ma to zobralo. Pamätám si, že prvýkrát som tiež plakala. Prvoplánovo som sa bála toho neznáma, že mám prísť o vlasy a nezvládnem svoju prácu. Nebála som sa o svoj život, za čo by som si teraz natrieskala. Teraz som vedela, že to nie je dobré, keď sa to rozrastá,“ priznala.

„Pred pár dňami som napísala svojim dvom najlepším kamarátkam, že sa bojím, že zomriem. Začínam sa toho fakt báť, a nie toho, čo bude po tej smrti. Ja som s tou smrťou viacmenej zmierená, ale veľmi sa bojím toho predtým, že nebudem schopná sa o seba postarať a budem odkázaná na pomoc druhých,“ netají Slováčková, z ktorej slov doslova mrazí.

Aktuálne podstupuje paliatívnu chemoterapiu. A lekári jej oznámili, že ak by ju nepodstúpila, zostávalo by jej pár mesiacov života. „Kiež by som tu bola ďalších 50 rokov. Pokiaľ tu ale budem ďalší rok a pol, ktorý prežijem viac než celých 29 rokov doterajšieho života, tak za to budem veľmi vďačná, že aspoň to ma postretlo,“ dodala Anička. Prajeme veľa síl a skoré uzdravenie!

