HROZIVÝ pád slovenskej športovej hviezdy: Musia ju operovať!

Baša Števulová sa vážne zranila (Zdroj: Instagram B.S.)

Baša Števulová je úspešná profesionálna snowboardistka. To, že miluje šport nadovšetko, je jasné. Aktívne sa hýbe skoro stále. Nebolo to inak ani tentoraz, keď sa vydala so svojou kamarátkou zdolávať náročný terén bicyklom. „Začalo to najlepším dňom s mojou jednou jedinou bicyklovou sparing partnerkou. Stihla som Tomášovi (partner, pozn.red) poslať pár správ, ako sa mi super jazdí a že sa strašne teším, keď pôjdeme spolu,“ vyjadrila sa v úvode. No jazda neskončila šťastne. Síce sa jej jazdilo super, ale vážne sa zranila.

„Tu už som s ním volala, že som si buď zlomila prst alebo je to vykĺbené, lebo sa celý ohybal na druhú stranu. Tomáš potom dával babám inštrukcie, že nech mi to napravia," uviedla. Neskôr priznala, že sa naozaj jedná o zlomeninu. „Áno áno je to zlomené, nie je to prst ako taký, ale záprstná kosť. Preto je to takto fixované,“ napísala k záberu, na ktorom je vidno jej zlomeninu. „Smiech ma samozrejme prešiel o dve hodiny v nemocnici, kde mi tú zlomeninu ozaj naprávať museli,“ dodala.

„Prst mi pootočili a potiahli celý dopredu. Sestrička ma držala, hladkala po ramene a mne tiekli slzy na stôl ako som si potichu plakala,“ opísala nepríjemný zážitok. „Super bolo, že som spadla blizko zvážnice a vedeli sme tam docupkať pešo. Ešte superskejšie bolo, že tam hneď boli baby, všetko obvolali a vyriešili za mňa. No a samozrejme, že to bola len ruka. Bez veľkej prilby, neviem čo by bolo so mnou, lebo hlava letela prvá a bez ostatných chráničov by som tiež dobre neobišla. Takže toto je vaša pripomienka, aby ste s touto investíciou neotáľali," upovedomila svojich sledovateľov na Instagrame.

Dovolenka v Taliansku sa tak neplánovane musela skončiť skôr, keďže musela navštíviť ortopéda a ísť na röntgen. Ten nakoniec ukázal, že sa Baša operácii, žiaľ, nevyhne. „Ruka ráno o 7 odbalená, zďobli mi kontrolný rtg, ubytovali ma a zajtra mi to idú zošroubikovať,“ ozrejmila na záver. Prajeme skoré zotavenie!