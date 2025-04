Ťažkosti známej krásky: OTRAVA jedlom... Skončila v nemocnici!

(Zdroj: pixabay.com)

Otrava jedlom rozhodne nie je nič príjemné. Prináša so sebou nepríjemné zdravotné ťažkosti ako nevoľnosť, zvracanie, hnačku, bolesti brucha či horúčku, ktoré môžu trvať aj niekoľko dní. Okrem fyzického diskomfortu môže spôsobiť aj dehydratáciu a celkové vyčerpanie organizmu. Najčastejšie vzniká po konzumácii pokazených, kontaminovaných alebo nesprávne pripravených potravín. Svoje o tom vie aj Marcela Dolniaková, účastníčka prvej série Ruže pre nevestu. Ako sama povedala, na dovolenke v Dubaji sa "vyžrala", a tak na ďalšiu dovolenku chcela mať tip-top postavičku. Preto sa začala obmedzovať v jedení a do toho sa viacej hýbala.

Tesne pred odchodom na Bali sa rozhodla, že si dá cheat day - je to deň, počas ktorého si človek vedome dopraje jedlá, ktoré bežne v rámci svojej diéty alebo zdravého stravovania vynecháva. Môže ísť o kalorickejšie jedlá ako pizza, hamburgery, sladkosti, zmrzlina či fast food – jednoducho to, na čo má chuť, ale za normálnych okolností si to odopiera. „Dala som si, čo si aspoň pamätám a z čoho sa mi dodnes dvíha žalúdok, cereálie s mliekom a 15 minút na to asi 10 kyslých uhoriek s francúzskymi zemiakmi. Ja akú otravu jedlom som dostala," prihovorila sa svojim fanúšikom Marcela už zo zahraničia. V momente, ako dojedla spomínané jedlo, jej ostalo extrémne špatne.

(Zdroj: Instagram MD)

„Všetko išlo zo mňa cez ústny otvor von. Toto sa opakovalo asi 10-krát po sebe. A keď som sa išla postaviť po poslednom raze z wcka, tak som bohužiaľ už nevedela stáť. Tak rýchlo sa mi telo dehydrovalo. Tak rýchlo som ostala slabá," zverila sa so svojimi ťažkosťami. Zavolala teda svojej mame, či ju jej priateľ zoberie na pohotovosť. „Maminkin priateľ po mňa prišiel, zaviezol ma na urgent, tam mi zobrali krvičku, napichli ma na infúzie, ktoré mi samozrejme pomohli, lebo som bola dehydrovaná. Dostala som niečo proti zvracaniu, proti kŕčom, ale to sú iba lieky, čo utlmujú, ale neliečia. Ja som ešte dostala k tomu aj teploty z toho. Ja si neviem predstaviť, čo som si tam porobila dole v tých črevách," povedala s tým, že si nevedela predstaviť, že v tom stave vôbec niekam odletí. Nakoniec sa jej ale polepšilo.