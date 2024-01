Marcela a Tomáš opäť SPOLU: Na plese ukázala ZADOK... Tvoria znova PÁR?!

Marcela Dolniaková a Tomáš Tarr (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Je to už takmer 5 mesiacov, odkedy Marcela Dolniaková a Tomáš Tarr oznámili, že sa rozišli. Dvojica, ktorá sa dala dokopy vďaka šou Ruža pre nevestu mala síce krátky, no mimoriadne intenzívny vzťah. Televízny ženích sa potom na čas presunul do zahraničia, no aktuálne je doma na Slovensku. A voľný čas si užíva práve s Marcelou!