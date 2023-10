Markizácka kráska priznala vážne problémy a strach: Skončila v NEMOCNICI... Myslela si, že ZOMIERA!

Marcela Dolniaková a Tomáš Tarr (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Len nedávno sa rôzne známe osobnosti vyjadrovali pri príležitosti dňa duševného zdravia a mnohé z nich prehovorili o tom, že už v živote zažili zápas s vlastnou psychikou. No a svoje k tomu najnovšie povedala aj Marcela Dolniaková z markizáckej Ruže pre nevestu...

„Toto je veľmi citlivá téma pre mňa momentálne a ani som si prednedávnom nebola istá, či niekedy chcem o tom prehovoriť," začala Marcela v rozhovore pre Refresher.sk, keď jej položili otázku, aká bola doposiaľ najťažšia fáza, ktorú v živote prežila. A bolo zrejmé, že táto téma je pre ňu naozaj mimoriadne citlivá. Tomáš, ktorý počas interview sedel vedľa nej, už tušil, aká odpoveď príde a na znak podpory ju v chytil za ruku.

V období, kedy začala Ruža pre nevestu, prišli na Marcelu psychické problémy. „Tesne po tom, keď sa začala vysielať šou Ruža pre nevestu, tak mi začala panická porucha, ktorá je sprevádzaná panickými atakmi," priznala tmavovláska a pokračovala vo vysvetľovaní. „Ono je to stav, ktorý je sprevádzaný aj nejakými fyzickými príznakmi ako je dýchavičnosť, silný tlkot srdca, tŕpnutie ruky, pocit na odpadnutie... Proste fakt nepríjemné," opísala a každému divákovi muselo byť zrejmé, že sa jej o celej situácii hovorí naozaj veľmi ťažko.

(Zdroj: Instagram M.D.)

Panický atak ju dokonca priviedol do nemocnice. „Neviete to v tom momente ovládať. Prvýkrát keď som to mala, som dokonca skončila v nemocnici, pretože som myslela, že mám infarkt. Že idem zomrieť. Nezabudnem, ako som ležala na infúziách, nevedela som, čo mi je a písala som mojim blízkym, že ich ľúbim," opísala najťažšie chvíle vo svojom živote a priznala, že počas toho, ako o tom rozpráva, sa jej chce plakať.

Účinkovanie v Ruži však za svoj duševný stav neviní. „Žijeme v strašne uponáhľanej dobe, všetko sa deje rýchlo a častokrát si ani neuvedomíme, že tá psychika trpí. Po Ruži sme mali ešte nejaké rozhovory s Tomim, chodili sme na rôzne podujatia a tam som nebola schopná postaviť sa pred kameru triezva," povedala Marcela, ktorú určite pochopia mnohí, ktorí si niečím obdobným prešli. Už viacero známych osobností začalo otvorene hovoriť o panických úzkostiach a priznali, že sa čierne momenty a ataky snažili riešiť alkoholom, aby sprievodné somatické príznaky a zúfalé pocity a strach nejak "utlmili".

(Zdroj: Instagram M.D.)

„Poviem to na rovinu. Vždy som si musela dať aspoň nejaké poldeci, lebo som si myslela, že tam skolabujem," povedala otvorene Marcela, ktorá priznala, že práve kvôli alkoholu mali ľudia počas jej rozhovorov dojem, že nevie zložiť súvislú vetu. „A ja pritom jediné, čo som robila, som sa modlila, aby som pred tou kamerou neodpadla," vyjadrila sa a uviedla, že toto náročné obdobie ju naučilo vážiť si oveľa viac svojich blízkych.

(Zdroj: Instagram M.D.)