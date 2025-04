Veronika Žilková a Maroš Kramár v seriáli Lásky v Istanbule

V seriáli Lásky v Istanbule stvárňuje Maroš Kramár dávnu lásku Veroniky Žilkovej. Tá však vyústi do scény, ktorá zaskočila aj samotného Kramára a kde neostane nič skryté! A ako herec otvorene priznáva – v určitom veku je vyzliekanie pred kamerami celkom iná skúsenosť. „Ja som čítal scenár, takže som s tým počítal. Trošku som sa čudoval, že to tam je a neveril som, že to budú naozaj od nás chcieť. A keď sme to išli točiť, tak to naozaj chceli. Ja ju nakoniec zakryjem tiež mojím holým telom,“ opisuje herec náročnú scénu, ktorej nakrúcanie však zbehlo podľa jeho slov nečakane rýchlo.

Maroš priznáva, že podobné scény nie sú jednoduché – najmä keď už máte niečo odžité.prezrádza so smiechom Kramár, ktorý sa v seriáli napokon taktiež objaví celkom nahý. Na svoju hereckú kolegyňu Veroniku Žilkovú však nešetril superlatívmi a chváli ju nielen za prístup k náročnej scéne, ale aj za celkové nasadenie. Naopak čo ho prekvapuje, je prístup niektorých mladších kolegýň.Pre Kramára je herectvo výpoveď bez ohľadu na vek či komfortnú zónu a pre všetky takéto herečky má veľavravný odkaz!

Kramár a Žilková sa VYZLIEKLI pred kamerami: ODKAZ herečkám, Maroš krúti hlavou! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)