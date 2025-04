Študentka si dala v Taliansku sendvič a o pár minút bola mŕtva: Jej kamaráti videli tragédiu na vlastné oči

Mladej Averie sa stal osudným obyčajný sendvič a alergia na orechy (Zdroj: Instagram/avarie.tierney)

Podľa portálu ilmessaggero.it kamaráti zamierili do vegánskej reštaurácie neďaleko centra mesta. Avarie si objednala sendvič, no pritom sa snažila obsluhe reštaurácie vysvetliť, že je silno alergická na orechy. Pravdepodobne jazyková bariéra spôsobila, že reštauračný personál jej objednané jedlo priniesol aj s kešu orechmi, ktoré mohli byť napríklad v nátierke, takže Avarie ich prítomnosť hneď nerospoznala.

Študentka sa s chuťou pustila do jedla, no sotva dojedla, uvedomila si, že sendvič pravdepodobne obsahoval orechy. V sprievode spolužiakov sa vydala do neďalekého apartmánu, v ktorom si práve v ten deň zabudla liek, ktorý by jej okamžite pomohol (podľa všetkého autoinjektor epinefrínu). Ďaleko sa však nedostala.

Alergický šok sa prehlboval, rýchlo sa jej sťažilo dýchanie, až odpadla na parkovisku pred apartmánom. Spolužiakom ešte stihla povedať, nech volajú pomoc. Privolaní záchranári jej okamžite po príchode podali adrenalín a približne 30 minút vykonávali masáž srdca a umelé dýchanie, no boj o jej život prehrali.

Úrady okolnosti incidentu vyšetrujú, no presnú príčinu úmrtia budú vedieť až po pitve.