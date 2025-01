Martina Schindlerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Martina Schindlerová si v živote prešla peklom s extrémne žiarlivým manželom. Po rozvode je už viac ako šesť rokov a zrejme ju už mnohé veci preboleli - a to aj daka súčasnému partnerovi. Bolo by to však oveľa ťažšie bez pomoci najbližších.hovorí Martina s tým, že má šťastie na ľudí. Navyše ona sa nehanbí požiadať o pomoc a najviac jej pomáhajú traja súrodenci.a pokračuje v slovách o tom, čo sa deje, keď jej pomoc musia kvôli iným povinnostiam pomoc odmietnuť. Rozhovorila sa aj o svojej rodine a súrodencoch, čo robia a čo plánujú.

Martina je momentálne dosť vyťažená a aktívna, ale jediné, čo ju vyčerpáva, je časový stres: „Naplánujem si aj 3-4 veci naraz,“ a problém je v tom, že jej veľmi nejde organizačná logistika. Aj po dvoch deťoch však vyzerá skvele, štíhlo a príťažlivo. „Raz mi niekto povie, že vyzerám štíhlo, potom niekto, či nie som tehotná,“ smeje sa Martina. Ako je to teda s ďalším dieťaťom?

Martina Schindlerová VÝNIMOČNE o rodine: Neuveríte, čo robí jej sestra! A brat? Fíha (Zdroj: NL/TH)