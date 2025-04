Robo zo Sľubu sa prvýkrát videl na plátne a kriticky priznal: Je to zvláštny pocit, no všimol som si...

Premiéra seriálu Sľub. (Zdroj: Ján Zemiar)

Kristián Macháček je jednou z nových tvári obľúbeného seriálu Sľub. Aká bola jeho cesta do seriálu? „Bola to pekná náhoda, by som povedal – a ďakujem všetkým, ktorí sa na tom zúčastnili,“ prezrádza skromne Kristián. Do seriálu sa dostal vďaka kastingom a dnes už ho poznáme ako Roba Hanúska, seriálového maturanta s rebelantskou dušou. Ako však prezradil, herecký chlebíček nebol jeho snom od útleho detstva. „Nie úplne od malička, bolo to skôr zapríčinené inými vecami spred dvoch rokov. Dovtedy som nad tým nerozmýšľal, ale niečo sa vo mne zlomilo – a pred dvomi rokmi som chcel. A teraz sa mi to splnilo.“

Hoci ide o jeho prvú hereckú skúsenosť, na pľaci sa ocitol rovno s hereckými menami ako Dušan Cinkota či Gabika Dzuríková, ktorí v seriáli stvárňujú jeho rodičov a okamžite vzali Kristiána pod ochranné krídla. „Je to skvelé, sú to skvelí učitelia, všetci mi veľmi pomáhajú. Dušan Cinkota a Gabika Dzuríková, čo sú moji seriáloví rodičia, mi veľmi pomáhajú, opravujú moje chyby a cítim, že sa začínam uvoľňovať.“

Na veľkom plátne sa mladý herec zatiaľ videl iba raz – a nebolo to úplne bez emócií. „Na seba som mal trošku výhrady, na svoje herectvo – tým, že to je prvá úloha a videl som sa prvýkrát v kine na veľkom plátne, tak bol to zvláštny pocit.“ V postave Roba Hanúska sa však našiel a sedí mu ako uliata. „Postava Robo Hanúsek je maturant – ja som bol maturant pred dvomi rokmi, takže sa viem ešte vcítiť.“

Robo je v seriáli poriadny rebel, hrá v kapele a s mamou má poriadne vyhrotený vzťah. Je aj Kristián v súkromí taký „drsniak“? „Tak na 50 %. V niektorých veciach som zásadový, ale viem sa aj uvoľniť, odviazať.“ Pri otázke, čo by robil ak by sa nestal hercom, nás však mladý herec poriadne zaskočil! To naozaj?!

