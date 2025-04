DESIVÁ nehoda českej topmodelky: Z auta ju vyberali hasiči!

Hana Soukupová (Zdroj: Profimedia)

Českú topmodelku Hanu Soukupovú, môžete poznať z reklamy na minerálku, ktorú pred rokmi natočila v šatách z vodného závoja. Síce momentálne žije na Malorke, ale Česko návštevuje často. Naposledy prišla podporiť pražský Fashion Week. Predposledná návšteva ju však takmer stála život! „Začiatkom roka som mala autonehodu. Stalo sa to na ceste z Karlových Varov do Prahy. Predo mnou išli smetiari a uvoľnilo sa im koleso. To koleso narazilo do autobusu a z autobusu sa odrazilo na moje auto. Bola to taká rana, že sa zablokovali dvere a museli ma vyslobodiť hasiči, ale našťastie sa mi nič nestalo. Auto je však na odpis,” zverila sa českému Blesku Soukupová, ktorá pochádza z Karlových Varov.

„Tá nehoda mi zmenila život. Povedala som si, že život je tak nevyspytateľný a často krátky, že si splním svoj veľký sen – výstup v Himalájach. Začala som to riešiť a o 14 dní ma prijali do expedície Adriany Brownlee a Geljeho Sherpu. Vystúpila som s nimi do základného tábora Mount Everestu a prešla som si miestom, kde sa všetci špičkoví horolezci pripravujú na výstup na vrchol najvyššej hory sveta. Po fyzickej stránke bola najnáročnejšia nadmorská výška. Kvôli nej ma každý deň bolela hlava a trpela som rannými nevoľnosťami. Keď som sa dostala nad 5000 metrov, bolo veľmi náročné tieto nevoľnosti zvládať,” dodala topmodelka, ktorá sa teraz po treťom pôrode vracia do svetového modelingu.