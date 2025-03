Slovenský komik v ŠOKU: Vykradli ho!

Michaela Szatmaryho vykradli (Zdroj: RTVS)

Keď sa staneme obeťou krádeže, nikdy to nie je príjemná skúsenosť. Strata majetku či osobných vecí prináša nielen finančnú, ale aj emocionálnu ujmu. Svoje o tom vie aj Michael Szatmary, ktorý si takúto nepríjemnú vec zažil na vlastnej koži. Celú situáciu opísal na sieti Facebook. „Mal som v piatok vystúpenie vo Vrútkach a zároveň v ten večer bola oslava 50-tky mojich dvoch blízkych priateľov. Keďže som chcel byť na mieste čo najrýchlejšie, nechal som auto na jednu noc v centre mesta neďaleko hospody s tým, že si ho preparkujem pred dom na druhý deň. Párty skončila okolo pol druhej ráno, a keďže som človek praktický a kamarátsky, navrhol som oslávencovi, nech si dary odloží ku mne do kufra – nech to predsa neťahá domov, ja mu ich neskôr prinesiem," začal v úvode Michael.

„Nepriniesol som. V sobotu večer som dostal sms: máte otvorené dvere na strane šoféra. O hodinu na to: máte otvorený kufor. Keď som prišiel na miesto, videl som, že auto je otvorené, kastlík na drobné tiež. A kufor? Ten bol úplne prázdny. Vykradli mi auto. Veľmi sofistikovane, bez jediného škrabanca. Vzali všetky darčeky z 50-tky, drobné z priehradky, lacný dvd player mojej dcéry a nožík, ktorý som dostal na 50-tku ja. Privolaná hliadka bola veľmi príjemná, dostavili sa aj experti na odtlačky prstov. DNA odobrali aj mne. Vraj ale rodokmeň zistiť nedokážu. Pýtali sa na cenu ukradnutých vecí. Ak to bolo pod 700 eur, je zbytočné niečo riešiť. Vravím, hodnota je teda určite vyššia," pokračoval.

„Pozbierali údaje a mám sa zastaviť na oddelení a spísať celé oznámenie. Vraj v poslednom čase sa im podobné vlámačky zvýšili. Zlodeji majú elektronické udelátka, ktorými vedia bez problémov otvoriť hocijaké auto. Aby bolo jasné, nikdy nenechávam nič v aute, moja dcéra áno, ale len smeti. Toto bolo prvý raz a len na 24 hodín, v kufri za sklom s fóliami. Šľak zober DVD player bez kábla s filmom Já Padouch 4 vo vnútri, aj vína. Nepríjemný pocit mám ale z toho, že niekto cudzí si len tak vlezie do môjho auta, sedí na mojom sedadle, dotýka sa mojich vecí a potom si ich vezme. Nerobím si ilúzie, že zlodeja chytia, neverím ani na karmu, ale dúfam, že sa z toho všetkého alkoholu otrávi a snívať sa mu bude každú noc až do konca života o Gruovi," dodal na záver.