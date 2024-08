Známa Slovenka mesiac po otvorení kaviarne: VLÁMALI sa jej tam zlodeji... KRÁDEŽ!

Lucia Almaksus (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Lucia Almaksus (29) sa do povedomia verejnosti dostala ešte ako Gachulincová, v ôsmej sérii markizáckej reality šou Farma. Aktuálne je z brunetky úspešná influencerka a podnikateľka. Pred mesiacom otvorila novú kaviareň spojenú so smoothie barom. No podnik si veľmi rýchlo našli aj zlodeji... Vlámali sa jej tam a vykradli ho!