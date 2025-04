Šokujúce PRIZNANIE slávneho komika: Zamiloval sa do EX svojho SYNOVCA!

(Zdroj: Photo © ABC)

Damon Wayans je americký komik a herec, ktorého diváci môžu poznať napríklad zo seriálu Smrtonosná zbraň, ktorý vznikol na základe slávnej filmovej sérii. Pochádza zo slávnej rodiny komikov Wayansovcov. No vzťahy s ňou si Daymon pred pár rokmi naštrbil. Dôvodom bola láska.

Ako totiž priznal v podcaste Shannona Sharpa “Club Shay Shay” Zamiloval sa do bývalej priateľky svojho synovca. Ako priblížil, stalo sa to v roku 2001, po rozvode s manželkou Lisou Thorner a do spomínanej ženy sa zamiloval na prvý pohľad. To, že v minulosti chodila s jeho synovcom, sa vraj dozvedel až neskôr.

No skôr, ako s ňou začal riešiť niečo vážnejšie, rozhodol sa s ním porozprávať… No napriek tomu, že synovec mu dal “požehnanie”, vzťahy v rodine sa mierne naštrbili. Damon so smiechom dodal, že spoločné stretnutia sú teraz pomerne trápne.

Damon Wayans (Zdroj: Profimedia)