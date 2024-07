SMÚTOK slovenského komika: SMRŤ najbližšej osoby... Bojoval až do konca!

(Zdroj: RTVS)

Michael Szatmary je známy slovenský komik. Jeho život v týchto chvíľach zasiahla obrovská bolesť. Zomrel mu totiž milovaný otec Karol. „Minulý štvrtok zomrel môj otec, Karol Szatmary, mal 76 rokov a bol to neuveriteľne chytrý, milujúci a vtipný chlap. Tak len, aby ste vedeli," podelil sa na sociálnej sieti Facebook. Podľahol zákernej chorobe. Dobrovoľne sa totiž rozhodol ukončiť svoju liečbu.

„Hovoril som mu, že koniec bude až vtedy, keď bude skutočne koniec. Že máme pred sebou ešte veľa spoločných chvíľ, že ešte sme neboli spolu na zápase Premiere league, že ešte veľa telavivských reštaurácii sme nevyskúšali. To všetko som mu vravel a želal si, aby bojoval a nevzdal to. A on kvôli nám bojoval ako tiger až do konca. Hrdinsky sa nakoniec rozhodol liečbu zastaviť a zmierený s nenávratným osudom odísť dôstojne, ako chlap. Rakovina ho totiž neporazila. Zomrela spolu s ním, čiže pri najlepšom je to remíza. Dlhšie som váhal, či smrť môjho otca ohlásim verejne. Smútil som sám a smútim najradšej sám. Nebol to totiž človek, ktorého poznalo mnoho ľudí. Bol tak trocha introvert, ktorý nevyžadoval pozornosť,“ napísal.

Priletel za ním do Izraela, aby sa stihol rozlúčiť. „Priletel som do Izraela narýchlo počas vojny, ktorá ho trápila rovnako ako nás všetkých. Vedel som, že som sa prišiel rozlúčiť, že z Tel Avivu odletím do Bratislavy uz bez otca. Napriek obrovským bolestiam a utišujúcim liekom ma spoznal a otvoril tie svoje bledomodré oči a žmurkol na mňa. Rozprávali sme sa. Už nie dlho a nič vážne. Stále vtipkoval a napriek neuveriteľne smutnej sitácii ho humor neopustil. Posledné dva dni už len spal, no všetci sme boli pri ňom až do konca,“ dodal. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť.