4. kolo Let's Dance: Mauréry v slzách a... Všetkým vyrazila dych!

Let's Dance, 4.kolo, Zuzana Mauréry a Matej Chren

Dnes náš čaka špeciálne kolo tanečnej šou Let's Dance. Je totiž venované najbližším. Celebritní tanečníci v dokrútkach predstavia svoje rodiny, ktoré ich či už doma alebo z hľadiska podporujú každé kolo. Hodnotiť ich bude tentokrát, ako štvrtá porotkyňa Zdena Studenková. Ešte prednedávnom herečku potrápili zdravotné problémy, no na tanečnú šou sa veľmi tešila. Zdena si pri príchode vyslúžila obrovský potlesk. „Mne sa spoločenský tanec celý život strašne páči, ale ja som asi ten typ, ktorý by spoločenský tanec asi nikdy nezvládol. Nemám na to ani nohy, ani hlavu, je to niečo, čo len obdivujem," prezradila, aký má vzťah k tancu.

Let's Dance, 4.kolo

Úvod Let's Dance začal spoločným tancom, kedy sa na parkete predviedli tanečné zoskupenia a podali dychberúce výkony. Ich vystúpenie nadchlo nejedného diváka. Moderátorky prezradili, že sa po prvýkrát v histórii najbližší aj zapoja do tanečného čísla. Ako prvá vystúpila herečka Eva Burešová, ktorá sa svoj tanec rozhodla venovať staršiemu synovi Nathanielovi.

Let's Dance, 4.kolo, Eva Burešová s manželom a synom

S Matyášom Adamcom predviedli waltz na pieseň Caruso. Hneď po tanci jej prišiel dať synček na parket kytičku. „Bol dobrý," ohodnotil jej syn tanec. Eva priznala, že ju k tancu priviedli rodičia. „Toto bol krásny výkop dnešného večera," priznal Bárdy. Zdene sa páčil Evin výraz, ktorý celému tancu dodal noblesu. „Bolo to krásne," povedala Drexler. „Lahodilo mi to oku. Krásny štart večera," dodal Ďurovčík. Dvojica získala od poroty 26 bodov.

Let's Dance, 4.kolo, Eva Burešová a Matyáš Adamec