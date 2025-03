Chvíle ako z HORORU: Markizáčka zažila vo vchode bytovky čosi STRAŠIDELNÉ... Bála sa o svoj život!

(Zdroj: TV Markíza)

Petra Pajáková sa do povedomia verejnosti dostala vďaka 13. sérii reality šou Farma. Tú sa jej síce vyhrať nepodarilo, no na zlý životný štandard sa nikdy sťažovať nemohla. Vedia to všetci jej sledovatelia na sociálnej sieti Instagram. A tak ktovie, či s tým nejako súvisí aj desivý zážitok, ktorý pred pár dňami mala vo vchode svojej bytovky.

Brunetka každý večer chodí "zbierať kroky" a z prechádzky sa vracia približne v rovnakom čase. Inak tomu nebolo ani v utorok v noci. Vošla do vchodu, snažila sa privolať si výťah, keď zistila, že nejde. Vybrala sa teda po schodisku. „Stále svietilo svetlo, všetko bolo v poriadku. Vyšla som na tretie poschodie, keď zrazu sa svetlo zhaslo. Čo by nebolo nič hrozné, veď stlačíš vypínač, zasvieti sa a ideš ďalej, lenže stlačila som ho a nič sa nedialo,“ opísala Petra.

Nefungoval žiaden vypínač, bolo teda evidentné, že nejde elektrika. No a potom to začalo. „Fajn, aj to sa môže stať. Kráčam ďalej po schodoch, keď zrazu počujem, že niekto za mnou beží. Niekto beží zdola po schodoch, neviem identifikovať, ako ďaleko je, beží hore,“ pokračovala tmavovláska, ktorá neznámeho človeka oslovila, no odpoveď nedostala. „Hovorím: Haló, kto tam je? Zrýchľujem už aj ja, nikto sa neozýva, mám strach, niekto beží za mnou. Tma ako v rohu, svietim si iPhonom, srdce mi bije ako divé, bývam úplne hore, takže totálny šprint, bojím sa, že spadnem,“ opísala Petra.

Podarilo sa jej bezpečne dobehnúť k mrežiam na svojom poschodí. „Rýchlo ho odomykám, tresnem tou mrežou a v momente, keď ňou tresnem, cítim sa v bezpečí, zamknem... Počujem, ako nastalo hrobové ticho. Tma, len ja si svietim iPhonom, nikto už za mnou nebeží, nikto už nikam nejde, nikto sa neozýva a ja idem na ďalšiu chodbu, lebo mám dve chodby, kým sa dostanem do bytu,“ pokračovala Pajáková. V tom čase stále svetlo nefungovalo.

Zaujímavosťou však je, že v byte jej elektrika išla. „Keďže už sa mi v živote niečo veľmi zlé stalo, tak jednoducho som paranoidná, áno, bojím sa o svoj život a niekedy konám skratovo, tak som sa snažila ukľudniť, že sa nič nestalo,“ priznala Petra s tým, že po pár minútach sa rozhodla presvedčiť o tom, že sa jej to všetko len zdalo. Vyšla teda opäť na chodbu a... Svetlo opäť svietilo. „Nechápala som, prečo pred chvíľou svetlo nešlo a mala som podozrenie, že niekto vypol istič,“ povedala brunetka.

No a zlý pocit sa len umocnil ráno, keď sa pokúsila privolať výťah. „Ja vstávam skoro ráno, veľmi, a išla som sa pozrieť, či výťah ide, lebo večer nešiel... A išiel. Takže niekto medzi polnocou a 6. hodinou rannou u nás opravil výťah alebo zase len vypol istič. Neviem, možno som paranoidná, možno si namýšľam, ale včera za mnou niekto utekal po chodbe, keď bolo zhasnuté svetlo a nefungoval výťah a hneď potom už svetlo fungovalo po pár minútach a ráno fungoval aj výťah,“ dodala s tým, že to bolo celé divné a má pocit, že sa večer niečo dialo.

