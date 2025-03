NOVÁ POSILA na Huliakovom ministerstve: Zamestnal EXFARMÁRKU... Z markizáckej šou ju VYRAZILI!

Rudolf Huliak sa ministrom cestovného ruchu a športu stal 5. marca 2025 a odvtedy robí to, čo každý šéf rezortu, keď zasadne na svoju stoličku - rozdáva úlohy a obsadzuje rôzne posty. Najprv začal výmenou štátnych tajomníkov či vedenia Tiposu a zriadil Radu ministra pre šport. V tej nechýbajú odborníci na rôzne športy...

No nové teplé miestečko na ministerstve získala aj pomerne prekvapivá osoba. Ako informuje denník Plus jeden deň, má ňou byť Petra Pajáková, ktorá sa pred 4 rokmi objavila v markizáckej reality šou Farma. Jej účasť v šou však skončila veľkou hanbou. Celé dni totiž len preležala, vyhovárala sa na bolesti v podbrušku a nič nerobila.

„Už na začiatku povedala, že je hrozný hypochonder. Takže ktovie, či má naozaj také bolesti,“ hovorili vtedy farmári. No a hospodár Martin sa rozhodll situáciu vyriešiť radikálne - zo statku ju vyrazil. „Keď na tejto Farme niekto nechce pracovať, nech tu nie je. Obleč sa, ideme,“ zahlásil a Petru z televíznej farmy odviezol na zadnej vlečke traktora.

Aktuálne sa tmavovláska prihovára verejnosti prostredníctvom sociálnych sietí, kde "múdruje" na témy partnerského života. No a nedávno odhalila, že bola na castingu do českej kuchárskej šou Hell's Kitchen. V užšom výberovom kole ju však napokon do šou nezobrali. No zdá sa, že teraz bude mať aj tak iné starosti.

Hoci denníku neodpovedali na otázky ani z komunikačného odboru ministerstva ani samotná Petra, zdroj potvrdil, že je na ministerstve skutočne zamestnaná. Čo tam však robí, nie je známe.

