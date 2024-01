Kráska z Markízy priznala FINANČNÉ PROBLÉMY: Obrovská CHYBA... Prišla o 140 tisíc eur!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - V zlej finančnej situácii sa človek môže ocitnúť naozaj rýchlo. A nemusí to byť ani kvôli vlastnej nezodpovednosti. Svoje by o tom vedela hovoriť aj Petra Pajáková (31), ktorá sa do povedomia verejnosti dostala vďaka 13. sérii reality šou Farma. Pred približne 2 rokmi totiž urobila obrovskú chybu, ktorá ju vyšla viac ako 140 tisíc eur... A ocitla sa na mŕtvom bode!

Do povedomia verejnosti sa dostala vďaka 13. sérii reality šou Farma. Tú sa jej síce vyhrať nepodarilo, no napriek tomu si žila dobre. Reč je o Petre Pajákovej, ktorá sa živí prenajímaním bytov. Svoje portfólio nehnuteľností si nedávno chcela rozšíriť o trojizbáčik na bratislavských Kramároch. To však neskôr tvrdo oľutovala.

Výhodná kúpa sa totiž ukázala ako obrovská chyba, za ktorú platí dodnes. Tmavovláska dokonca priznala, že sa tým dostala do finančných problémov. „Tento byt som kupovala ako nebytový priestor s tým, že som bola presvedčená o tom, že kupujem za lacno a že ho prerobím a urobím z neho bytový priestor. Ako už môžete vidieť, keďže byt nie je prerobený, tak asi vám je jasné, že nestali niekde komplikácie,“ odhalila svojim sledovateľom Pajáková.

Jej pôvodným plánom bolo priestor prerobiť, prekvalifikovať na byt a predať, čím by na ňom zarobila minimálne raz toľko alebo ho prenajímať turistom. Nastali však komplikácie, kvôli ktorým sa už takmer 2 roky nevie pohnúť ďalej. „Byt je fakticky nepredajný, akože v takomto stave by ho kúpil naozaj len blázon a ja by som musela veľmi, veľmi, veľmi klamať, čo naozaj nerobím,“ priznala Petra.

Navyše sa ukázalo, že dom, v ktorom sa byt nachádza, je v havarijnom stave. „Zrazu zistíte, že stojíte na mieste a niečo, do čoho ste investovali kopec prachov, tak vám berie každý mesiac ešte ďalšie peniaze,“ pokračovala exfarmárka, ktorá už dva roky platí 400 eur mesačne za byt v ktorom nikto nebýva, pretože vzhľadom na stav bytovky je fond opráv vysoký.

Dokopy ju táto chyba vyšla už viac ako 140 tisíc eur - 105 tisíc stál nebytový priestor, 30 tisíc rekonštrukcia a ďalších takmer 10 tisíc mesačné náklady. A aktuálne stojí na mŕtvom bode. „Takže napočítali ste nejaké tie peniaze, ktoré som do toho dala a čo ma stojí tento byt každý mesiac a toto bolo jedno z mojich zlých rozhodnutí. Ja som ich urobila viac týchto zlých rozhodnutí, prečo som teraz v tejto situácii, akej som,“ dodala Petra. Viac sa dozviete z videa nižšie.



