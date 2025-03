Radostnú novinku prezradil v priamom prenose: Herec Ján Bakala bude OTCOM!

Ján Bakala s manželkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Ján Bakala (36) začínal ako moderátor v magazíne Top Star na Joj-ke. Už vtedy túžil stať sa hercom, čo sa mu aj podarilo – a najmä v poslednom období. Odkedy zahviezdil v seriáli Dunaj, k vašim službám, získal si príliv popularity. V seriáli zaujal nielen svojim hereckým remeslom, ale aj nečakanou zmenou imidžu. Kým predtým vynikal dlhými vlasmi, v seriáli bol vystrihaný na dokonalého nacistu. Dlhými vlasmi sa teda mohla pýšiť už iba jeho manželka, s ktorou sa zosobášil v roku 2023 a fotografiami sa pochválil na Instagrame.

Čím sa však Ján Bakala nepochválil je to, že sa čoskoro stane otcom. Prezradil to až v priamom prenose Krištáľového krídla vo verejnoprávnej televízii.

Herec sa netají tým, že jeho manželka Claudia je jeho najväčšou oporou a vyznania na instagrame sa nesú v duchu kréda: Love of my life. Pár tvorili už dlhší čas a láska jeho života pracuje v módnom biznise. Aj v priamom prenose položartom povedal, že sa do seba zaľúbili asi po hodine, ale zrejme na tom čosi bude. Už v roku 2013 ako jojkársky moderátor sa totiž na margo záujmu žien a perspektívneho vzťahu vyjadril: "Podľa mňa to musí byť súhra hneď od začiatku. Ak ma to neosloví hneď, nebudem sa tým ani zaoberať," povedal vtedy. Je teda viac ako jasné, že našiel múzu a najlepšiu priateľku života, s ktorou rozšíria svoju rodinku.