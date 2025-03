Hanychová VYSMIALA Burešovú za obhajobu intímností so Saganom: TO HOVOR VIEŠ KOMU...!

(Zdroj: Ján Zemiar/Instagram J.S.)

PRAHA – Eva Burešová urobila všetko pre svoju obhajobu! Fotky so Saganom vraj nič neznamenajú. To jej však neveria všetci. Ozvala sa aj tá pravá...

Po tom, čo fotografi odfotili Evu Burešovú (31) a Petra Sagana (35), ako sa v okolí Incheby držia za ruky či okolo ramien, sa spustila lavína dohadov. Speváčka a herečka mala čo vysvetľovať. Na rozdiel od Petra Sagana je totiž zadaná a s manželom, známym šéfkuchárom Přemkom Forejtom vychovávajú dve deti. Jedno z Evinho predošlého vzťahu a druhé spoločné. „Nešlo o žiadnu neveru či flirt z mojej strany. Neexistuje. Áno, keď ma kamarát chytí okolo ramien alebo ma chytí za ruku, neodtrhnem ho od seba a nepošlem niekam, pretože to nevnímam ako pokus o čokoľvek. Verte mi, že keby som to tak cítila, zareagovala by som inak a jasne nastavila hranice,“ vysvetľovala Burešová, ktorá nechápala, prečo by priateľský a kolegiálny vzťah mal vyvolať taký rozruch. Rázne odmietla podozrenia z nevery a zastal sa jej aj manžel Přemek.

Eva Burešová si vďaka Saganovi zarobila na celkom slušný problém. (Zdroj: archív)

Nie všetci to však vidia tak jednoznačne. Vraví sa, že bez vetra sa ani lístok nepohne a fotky nahrali vetru na smeč. K tým, čo sa na tejto kauzičke pousmiali a zaradili sa k tým, čo veria skôr tomu „vetru“, patrí okrem niektorých fanúšikov aj Agáta Hanychová, ktorá má nielen s neverou, ale aj bulvárom bohaté skúsenosti. Svojej kolegyni v podcaste stroho odkázala:povedala a začala jej z pozície skúsenejšej ženy radiť:, odkázala jej, keď Eva zverejnila na instagrame fotografiu s Přemkom a synom Nathanielom.zabila klinec do rakvy.

Pritom je to práve Agáta, ktorá je známa neverou a podvádzaním svojich partnerov. Svoje by mohli rozprávať Lukáš Hudler či Jakub Prachař. Po rozvode s ním vystriedala už takmer desiatku frajerov, ktorých strieda ako ponožky. Všetkým parnterom z posledných rokov vrátane Jaromína Soukupa pritom nasadzovala parohy s Mirkom Dopitom. „My sme spolu spali celú dobu,“ prezradila Agáta na Extra.cz. Tak čo teda... asi by si jej rady mala vziať Eva k srdcu? Či nie?