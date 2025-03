1. kolo Let's Dance. Na snímke Natália Horváthová a Marek Rozkoš (Zdroj: Ján Zemiar)

Herec Marek Rozkoš aktuálne derie tanečné topánky v tanečnej súťaži Let's Dance, kde sa zvŕta po boku Natálie Horváthovej. Dvojica predvádza skvelé výkony a v prvom kole si dokonca svojim Quickstepom vyslúžili prvú desiatku v novom ročníku.

Herec známy zo seriálov Dunaj, k vašim službám a Sľub sa netají svojou láskou k tancu a keď prišla ponuka účinkovať v Let's Dance, ani sekundu neváhal.Rozkoš si svoje pôsobenie v šou užíva a superlatívmi nešetrí ani jeho tanečná partnerka Natália.

Dvojica si nesadla len tanečne, ale aj ľudsky, o čom svedčí aj fakt, že doposiaľ medzi nimi neprišlo k žiadnemu konfliktu. „Nemyslím si, že to príde. Niekedy si robíme zo seba srandičky, ale je to také milé. Ešte sme nemali čas sa pohádať,“ dodáva s úsmevom krásna blondínka a jej slová potvrdzuje aj Marek. „Natália je úplne skvelý človek, úžasná baba. Náš vzťah je postavený na tom, že si vieme pozdieľať to, čo sa niekomu deje. Všetko si povieme,“ prekvapuje svojimi slovami herec. V rozhovore prezradili, aké bolo ich prvé zoznámenie a či sa dvojica poznala aj v minulosti. A prekvapivo aj tu boli obaja v zhode!

Marek Rozkoš si je s tanečnou partnerkou blízky: Nádherné VYZNANIE! Neuveríte, ako ju spoznal (Zdroj: NaJa/Tomáš Hambálek)