Adela Vinczeová verejne ZOTRELA Nikodýma: Tento ŠTIPĽAVÝ komentár ho bude MRZIEŤ!

Adela Vinczeová v šou Milujem Slovensko (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - Adela Vinczeová opäť predviedla svoj pohotový humor a tentoraz si na mušku vzala Martina Nikodýma. Ten sa snažil v šou Milujem Slovensko zaujať tanečným číslom, ktoré malo symbolizovať podporu ženského tímu, no jeho pohyby pôsobili skôr ako niečo úplne iné. Kým diváci sa zabávali, Adela si neodpustila trefnú poznámku, ktorá Nikodýma dostala do úzkych.

Martin sa ujal iniciatívy s nadšením a svojím netradičným tancom chcel vyjadriť „girl power“. Namiesto toho však jeho pohyby pripomínali čosi oveľa intímnejšie, čo neuniklo ani pozornosti jeho kolegov. Dano Dangl okamžite reagoval: „Neviem, či ste si všimli, ako Martin vníma girl power…“ Moderátor sa pokúsil zachrániť situáciu a zopakoval svoj výkon, no Dano len pobavene dodal: „Predtým si zapojil viac aj spodnú časť tela.“

To však ešte nebol vrchol. Adela Vinczeová, známa svojím ostrým humorom, nezaváhala a pridala poznámku, po ktorej išli diváci aj súťažiaci do kolien: „Vyzeralo to, že okrem neviditeľnej gitary máš aj neviditeľnú partnerku.“

Celé štúdio sa otriasalo smiechom a Martin? So širokým úsmevom uznal, že jeho „girl power“ tanec sa možno trochu zvrtol, no nakoniec si zo seba urobil srandu spolu s ostatnými. Sledujte Milujem Slovensko v piatok 14. marca o 20.30 na Jednotke.





