Dano Dangl a Adela Vinczeová v Milujem Slovensko.

BRATISLAVA - V štúdiu bolo poriadne horúco – a nebolo to len kvôli krásnym modelkám! V najnovšej epizóde šou Milujem Slovensko padli slová, ktoré rozprúdili krv v žilách nielen divákom, ale aj samotným kapitánom tímov. Adela Vinczeová a Dano Dangl totiž nečakane prehovorili o svojom prepojení s modelingovým svetom.

Tentokrát bude súťažná atmosféra prepletená módou, krásou a šarmom, keďže do štúdia zavítajú známe tváre slovenského modelingu: Michaela Kocianová, Saša Gachulincová, Michaela Hlaváčková, Erika Palkovičová, Matúš Očkaik a Marek Kosorín.





No a keď sa pri jednom stole stretnú topmodelky a televízne legendy, je jasné, že to nemôže zostať len pri hádaní pesničiek a súťažení. Práve prítomnosť krásnych hostí rozviazala jazyk aj Adele a Danovi, ktorí si s humorom zaspomínali na časy, keď stáli pred fotoaparátom aj oni sami.

„Aj tuto kapitánka oproti v tíme nech sa fakt dobre pozerá, pretože aj ona bola účastníčka Elite Model Look. A ty si aj postúpila nejako, alebo?“ podpichol Adelu Dangl. „Veď už som to miliónkrát hovorila,“ odpovedala so smiechom. Nasledovali ďalšie prekvapivé slová, komplimenty aj jedno nečakané priznanie, ktoré vyvolalo smiech v celom štúdiu. Čo všetko prezradili a ako na seba reagovali? Populárnu šou Milujem Slovensko sledujte piatok 2. mája o 20.30 na Jednotke!





Skrytá minulosť Adely Vinczeovej a Dana Dangla ODHALENÁ: Predvádzali TELÁ pred objektívom!